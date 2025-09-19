Landesliga Nordwest: »Wollen auf jeden Fall unsere Serie fortsetzen«

Der SV Alemannia Haibach empfängt am Samstag die DJK Don Bosco Bamberg. Während der SV Haibach mit dem 4:1 in Schweinfurt Selbstvertrauen gesammelt hat, möchte die DJK Bamberg als Tabellendritter seine Serie von sieben Siegen ohne Gegentor fortsetzen.
Der SV Alemannia Haibach reist mit breiter Brust ins Duell mit der DJK Don Bosco Bamberg. Beim 4:1-Sieg in Schweinfurt überzeugte das Team von Trainer Daniel Diaconu vor allem in der Offensive: Gianluca Schäfer traf doppelt, dazu waren Nikolaos Koukalias und Sadate Moussa erfolgreich. Trotz des starken Auftritts mahnt Diaconu jedoch zur Vorsicht bei der Frage nach möglichen neuen Zielen für diese Saison:
„Nach dem katastrophalen Start in Großbardorf und zu Hause gegen Bad Kissingen haben wir uns ganz gut gefangen. Es ist aber noch zu früh, über neue Ziele zu reden. Wir wollten nach letzter Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und sind denke ich, gut beraten, erstmal den Ball flach zu halten und fleißig Punkte zu sammeln.“
Für das Duell gegen Bamberg sieht der Haibacher Coach den Gegner in der Favoritenrolle:
„Für uns war Bamberg schon vor der Saison einer der Aufstiegskandidaten. Eine gute Mannschaft mit viel Qualität, die ich am Samstag auch als Favorit sehe. Nichtsdestotrotz werden wir aber natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen.“
Die Gäste aus Bamberg setzten am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 gegen den 1. FC Fuchsstadt ihre Serie fort und stehen mit nur sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Abtswind auf Rang drei. Trainer Carsten Nüßlein sieht dennoch Verbesserungspotenzial:
„Zufrieden ist man nie ganz. Es gibt immer was, was besser laufen könnte, Spiele in denen man mehr Punkte einfahren könnte. Es ist definitiv so, dass wir drei Punkte mehr haben müssten". Nüßlein lobt aber im gleichen Atemzug auch die Stabilität in den Ergebnissen seines Teams: "Trotzdem haben wir sieben Spiele gewonnen und die dann auch zu null. Das ist schon ein Brett und es waren jetzt auch keine glücklichen »zu Null-Spiele«.“
Besonders die Defensivleistung seiner Truppe beeindruckt den Bamberger Coach:
„Die Mannschaft erarbeitet sich die Siege knallhart auf dem Platz. Sollte dann doch mal ein Ding durchgehen, haben wir einen Kili Wagner im Tor, der schon ein paar gute Paraden gezeigt hat. Aber auch ehrlich gesagt nicht allzu oft gefordert war, weil es die Vorderleute überragend machen.“
Mit Blick auf das Topspiel am Samstag ist Nüßlein optimistisch:
„Samstag in Haibach wollen wir auf jeden Fall unsere Serie fortsetzen. Wir wollen da hinfahren und auf jeden Fall gewinnen.“
Der gesamte 12. Spieltag in der Landesliga Nordwest: