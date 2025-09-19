Landesliga Nordwest: »Wollen auf jeden Fall unsere Serie fortsetzen«

Die DJK Don Bosco Bamberg hat aktuell viel Grund zu Lachen. Bleibt das Strahlen auch nach dem Topspiel in Haibach? – Foto: Sven Trautwein, Andreas Roith

Der SV Alemannia Haibach empfängt am Samstag die DJK Don Bosco Bamberg. Während der SV Haibach mit dem 4:1 in Schweinfurt Selbstvertrauen gesammelt hat, möchte die DJK Bamberg als Tabellendritter seine Serie von sieben Siegen ohne Gegentor fortsetzen.

Der SV Alemannia Haibach reist mit breiter Brust ins Duell mit der DJK Don Bosco Bamberg. Beim 4:1-Sieg in Schweinfurt überzeugte das Team von Trainer Daniel Diaconu vor allem in der Offensive: Gianluca Schäfer traf doppelt, dazu waren Nikolaos Koukalias und Sadate Moussa erfolgreich. Trotz des starken Auftritts mahnt Diaconu jedoch zur Vorsicht bei der Frage nach möglichen neuen Zielen für diese Saison:

„Nach dem katastrophalen Start in Großbardorf und zu Hause gegen Bad Kissingen haben wir uns ganz gut gefangen. Es ist aber noch zu früh, über neue Ziele zu reden. Wir wollten nach letzter Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und sind denke ich, gut beraten, erstmal den Ball flach zu halten und fleißig Punkte zu sammeln.“ Für das Duell gegen Bamberg sieht der Haibacher Coach den Gegner in der Favoritenrolle:

„Für uns war Bamberg schon vor der Saison einer der Aufstiegskandidaten. Eine gute Mannschaft mit viel Qualität, die ich am Samstag auch als Favorit sehe. Nichtsdestotrotz werden wir aber natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen.“

