Landesliga Nordwest: "Wir wollen guten Fußball spielen"

Am Freitagabend fällt im Grabfeldstadion der Startschuss zur neuen Spielzeit der Landesliga Nordwest. Der 1. FC Fuchsstadt empfängt mit der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach einen Kontrahenten, der zuletzt regelmäßig zum erweiterten Favoritenkreis zählte – und in der Vorbereitung trotz Rückschlägen Optimismus verbreitet.

Die Hausherren gehen mit breiter Brust in den Auftakt. Gegen die DJK Büchold feierte das Team um Fazdel Tahir einen klaren 5:0-Testspielsieg. Tahir selbst brachte sein Team in der 23. Minute in Führung, ehe Markus Mjalov und weitere sehenswerte Treffer den überzeugenden Endstand herstellten.