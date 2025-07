Landesliga Nordwest: »Wir wollen da den ersten Dreier einfahren«

Mit einem 8:0-Erfolg zum Auftakt hat der TSV Großbardorf ein eindrucksvolles Ausrufezeichen in der Landesliga Nordwest gesetzt. Beim TSV Karlburg herrscht dagegen nach der 1:4-Niederlage beim TSV Abtswind Aufbruchsstimmung – auch wenn der Start misslungen ist. Am Samstag treffen die beiden Kontrahenten nun am zweiten Spieltag aufeinander.