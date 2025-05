Landesliga Nordwest: "Wir haben alles in der eigenen Hand"

„Der Grundsatz vor so einem Derby ist natürlich erstmal, dass egal wie es in der Liga steht: Derby ist Derby“, sagt FT-Coach Adrian Gahn. „Dementsprechend freuen wir uns darauf – ein bisschen vielleicht mehr. Und willst vielleicht dann doch ein Prozent, fünf Prozent – ich weiß nicht wie viel – mehr gewinnen als ein anderes Duell.“

Gahn spricht offen über die angespannte Personalsituation: „Acht Mann fehlen im Schnitt, Verletzungen, berufliche Verpflichtungen, sogar Thrombose oder Rippenbrüche waren dabei.“ Besonders hebt er die Entwicklung junger Spieler wie Ben Stegmann und Jonas Wieland hervor. Beide füllen aktuell die Lücken in der Innenverteidigung – mit „beeindruckender Reife“, wie der Trainer betont.

Personalien FT Schweinfurt: Die Personallage bei den Schweinfurtern ist angespannt, daher konnte diese Woche auch nur einmal trainiert werden.

Der Kader wird sich daher erst am Spieltag entscheiden.

Auf der Gegenseite gibt sich DJK-Coach Thomas Cäsar kämpferisch: „Die Mannschaft macht in den Trainingseinheiten einen sehr fokussierten Eindruck. Mit einer Top-Leistung werden wir am Wochenende unserem Ziel Klassenerhalt wieder versuchen, einen Schritt näher zu kommen.“ Die DJK, aktuell Zwölfter mit 39 Punkten, will im Saisonfinale nichts dem Zufall überlassen. „Wir haben alles in der eigenen Hand“, so Cäsar. „Und wollen in den letzten beiden Spielen gemeinsam die nötigen Punkte für den Ligaverbleib holen.“

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng es zugeht: Nur vier Punkte trennen Platz zehn von Rang 14. Ein Sieg im Derby könnte eine kleine Vorentscheidung bringen – eine Niederlage hingegen erhöht den Druck vor dem letzten Spieltag massiv. Für beide Mannschaften geht es um mehr als drei Punkte: Es geht um Stabilität, Selbstvertrauen – und das gute Gefühl, am Saisonende über dem Strich zu stehen.

Personalien DJK Schwebenried: Coach Thomas Cäsar kündigte an, dass es einige Veränderungen geben könnte, da ein paar Spieler mit Blessuren kämpfen. Dies entscheidet sich aber erst nach dem Abschlusstraining

Die restlichen Spiele des 33. Spieltags:

Morgen, 16:00 Uhr TSV Mönchröden Mönchröden TuS Röllbach TuS Röllbach 16:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr FC Coburg FC Coburg SV Alemannia Haibach Haibach 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr DJK Hain DJK Hain DJK Dampfach Dampfach 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 16:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg ASV Rimpar ASV Rimpar 16:00 PUSH