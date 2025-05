Ausrufezeichen!: Der SV Alemannia Haibach hat sich mit einem 6:0 Erfolg nochmals wichtige Punkte im Abstiegskampf errungen. – Foto: Ryan Evans

Landesliga Nordwest: Tabellenkeller weiter offen, Top 2 entschieden Coburg siegt souverän in Großbardorf +++ Hain überrascht Leider +++ Haibach mit Kantersieg im Abstiegskampf

Am 32. Spieltag der Landesliga Nordwest überzeugte Spitzenreiter Coburg erneut, während Aufsteiger DJK Hain mit einem Auswärtserfolg in Leider für Aufsehen sorgte. Don Bosco Bamberg zieht im Verfolgerduell an Vatan Spor vorbei, Haibach feiert einen Befreiungsschlag gegen Mönchröden und auch im Keller bleibt es spannend. Alle Spiele im Überblick.



TuS Leider verpasste gegen DJK Hain eine mögliche Vorentscheidung im Kampf um Platz 4. In einer umkämpften Partie vor 200 Zuschauern vergab das Heimteam mehrere gute Möglichkeiten, ehe Daniel Meßner für die Gäste mit einem Doppelpack (73., 76.) eiskalt zuschlug. TuS-Trainer Steffen Bolze wechselte offensiv, brachte unter anderem Marvin Sauerwein und Philipp Zschirpe, doch erst der eingewechselte Jannis Bußmann traf zum späten Anschluss (84.). DJK Hain verteidigte den Vorsprung mit Kampfgeist und rückte mit nun 47 Punkten auf Platz 6 vor. TuS Leider (51 Punkte) bleibt Fünfter, hat aber nun fünf Zähler Rückstand auf Rang 4.



Der FC Coburg unterstrich beim 2:1-Erfolg in Großbardorf seine Aufstiegsreife und ist dem direkten Wiederaufstieg kaum noch zu nehmen. Früh trafen Dilauro (15.) und Knie (21.) zur komfortablen Führung. Großbardorf konterte durch Aldijawi (24.), doch vergab zuvor die große Ausgleichschance: Mangold scheiterte mit einem Foulelfmeter an Coburgs Keeper Luis Krempel (16.). Trotz einer engagierten zweiten Hälfte blieb der Ausgleich aus. Coburg (80 Punkte) führt die Tabelle souverän an, während Großbardorf (46 Punkte) auf Platz 7 verharrt.



In einem richtungsweisenden Spiel um Platz 3 behielt DJK Don Bosco Bamberg beim SV Vatan Spor klar die Oberhand. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte nutzte Bamberg in Hälfte zwei eiskalt seine Gelegenheiten: Saprykin (56.), Nüßlein (64.) und Allgaier (87.) trafen für die Gäste. Vatan Spor fand offensiv kaum statt und verlor zusätzlich Spielertrainer Peter Sprung mit Gelb-Rot (75.). Die DJK zieht durch den Sieg mit 60 Punkten auf Rang 3 davon, Vatan Spor (58) fällt zurück und wird diesen Platz kaum noch erreichen können.



TuS Röllbach bleibt nach dem 0:2 gegen FT Schweinfurt tief im Tabellenkeller stecken. Dabei hielt das Team von Trainer Florian Christ lange Zeit defensiv gut mit, ließ aber offensiv jegliche Durchschlagskraft vermissen. Erst in der Schlussphase machte Schweinfurt den Deckel drauf: Popp traf nach 77 Minuten zur Führung, Walton setzte mit einem Konter in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.). FT Schweinfurt rückt mit nun 41 Punkten auf Platz 10 vor, Röllbach (25 Punkte) bleibt Vorletzter und steht kurz vor dem Abstieg.



Fuchsstadt musste gegen abstiegsbedrohte Aubstädter eine bittere Heimniederlage einstecken. Nach der Führung durch Aubstadts Hatman (24.) glich die Heimelf zunächst kurios durch ein Eigentor von Reubelt (56.) aus. Doch bereits eine Minute später stellte Atzori (57.) die Gästeführung wieder her. In der Schlussminute traf Grimm (90.) zum 3:1-Endstand. Fuchsstadt (42 Punkte) stagniert auf Rang 9, Aubstadt II (37 Punkte) verschafft sich auf Platz 14 Luft im Kampf um den Ligaverbleib.



Im direkten Kellerduell teilten sich Dampfach und Aufsteiger Schammelsdorf die Punkte. Die Gäste gingen in Minute 25 durch Witterauf in Führung, ehe Gonnert in der 84. Minute per Distanzschuss den umjubelten Ausgleich für die Hausherren erzielte. Für Dampfach war es nach frühem verletzungsbedingten Wechsel von Schlereth (9.) ein Kraftakt, bei dem sie zumindest einen Punkt retteten. Beide Teams bleiben tief im Abstiegskampf: Dampfach mit 28 Punkten auf Rang 15, Schammelsdorf mit 27 Punkten direkt dahinter.



Mit einem Torfestival meldete sich Haibach im Abstiegskampf eindrucksvoll zurück. Gegen chancenlose Gäste aus Mönchröden dominierte die Alemannia über 90 Minuten. Bartunek (18., 79.) und Gelzleichter (49., 51.) glänzten mit Doppelpacks, weitere Treffer steuerten Moussa (66.) und Koukalias (86.) bei. Haibach verbessert sich auf Platz 13 (37 Punkte), während Mönchröden trotz 41 Punkten durch das Debakel auf Platz 11 zurückrutscht – mit bedenklicher Formkurve.



TuS Frammersbach ließ im Aufstiegsrennen überraschend Punkte liegen. Beim defensivstarken Heimteam aus Schwebenried/Schwemmelsbach entwickelte sich ein umkämpftes Spiel ohne große Höhepunkte. Die Gastgeber hielten mit viel Einsatz dagegen und erarbeiteten sich verdient einen Zähler. Frammersbach (70 Punkte) liegt nun zehn Zähler hinter Coburg – bei zwei ausstehenden Partien wohl uneinholbar. Schwebenried (39 Punkte) steht auf Platz 12.