Das nächste Spiel im Blick - Der SV Vatan Spor Aschaffenburg will daheim gegen den TuS Frammersbach dreifach punkten. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Landesliga Nordwest: »Sind motiviert, den nächsten Dreier zu holen« Nach dem 4:0 in Rimpar peilt Vatan Spor den zweiten Sieg in Serie an +++ Beide Teams benötigen Punkte gegen die Abstiegszone Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Der SV Vatan Spor Aschaffenburg empfängt am Samstag den TuS Frammersbach zum Spitzenspiel mit umgekehrten Vorzeichen in der Landesliga Nordwest. Beide Teams stehen dicht beieinander, Vatan Spor (13.) mit zehn Punkten, Frammersbach (11.) mit elf. Während die Gastgeber nach dem klaren 4:0-Erfolg in Rimpar mit Rückenwind antreten, steckt Frammersbach nach der turbulenten 2:3-Niederlage gegen Eisingen samt dreier Gelb-Roter Karten mitten in einer kleinen Ergebniskrise.

Mit dem deutlichen Auswärtssieg in Rimpar hat der SV Vatan Spor Aschaffenburg ein starkes Signal gesendet. Früh durch Emre Uyanik und Ionut Badea in Führung gegangen, sorgten Arslan Fathi und Oktay Sevim noch vorzeitig für die Entscheidung. Zwei Platzverweise beim ASV machten es den Gästen zusätzlich leicht, den klaren 4:0-Erfolg zu sichern. Trainer Peter Sprung zieht ein positives Fazit: „Wir hatten jetzt zwei Jahre einen guten Start, diese Saison leider einen nicht so guten, hatten jedoch gute Gegner, gegen die man mal verlieren kann. Meist war es in diesen Duellen so, dass der Gegner die Chancen besser genutzt hat und das war unser Knackpunkt.“

Besonders ärgerlich waren für ihn die Duelle gegen Fuchsstadt und Lichtenfels: „Ärgern tun mich die beiden Spiele gegen Fuchsstadt und Lichtenfels. Weil wir hier deutlich mehr mitnehmen hätten können.“ Gleichzeitig gibt er aber die Richtung für das kommende Spiel vor: „Was mich jedoch positiv stimmt ist, dass wieder einige Spieler zurück in den Kader kommen und die Trainingsqualität diese Woche daher sehr gut war und deshalb freuen wir uns auch auf das kommende Spiel. Richtungsweisend ist das Spiel schon. Deshalb sind wir auch motiviert, den nächsten Dreier zu holen und gehen die Aufgabe positiv an.“