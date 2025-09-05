 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Das nächste Spiel im Blick - Der SV Vatan Spor Aschaffenburg will daheim gegen den TuS Frammersbach dreifach punkten.
Das nächste Spiel im Blick - Der SV Vatan Spor Aschaffenburg will daheim gegen den TuS Frammersbach dreifach punkten. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Landesliga Nordwest: »Sind motiviert, den nächsten Dreier zu holen«

Nach dem 4:0 in Rimpar peilt Vatan Spor den zweiten Sieg in Serie an +++ Beide Teams benötigen Punkte gegen die Abstiegszone

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
TSV Abtswind
Großbardorf
Haibach

Der SV Vatan Spor Aschaffenburg empfängt am Samstag den TuS Frammersbach zum Spitzenspiel mit umgekehrten Vorzeichen in der Landesliga Nordwest. Beide Teams stehen dicht beieinander, Vatan Spor (13.) mit zehn Punkten, Frammersbach (11.) mit elf. Während die Gastgeber nach dem klaren 4:0-Erfolg in Rimpar mit Rückenwind antreten, steckt Frammersbach nach der turbulenten 2:3-Niederlage gegen Eisingen samt dreier Gelb-Roter Karten mitten in einer kleinen Ergebniskrise.

Mit dem deutlichen Auswärtssieg in Rimpar hat der SV Vatan Spor Aschaffenburg ein starkes Signal gesendet. Früh durch Emre Uyanik und Ionut Badea in Führung gegangen, sorgten Arslan Fathi und Oktay Sevim noch vorzeitig für die Entscheidung. Zwei Platzverweise beim ASV machten es den Gästen zusätzlich leicht, den klaren 4:0-Erfolg zu sichern.

Trainer Peter Sprung zieht ein positives Fazit: „Wir hatten jetzt zwei Jahre einen guten Start, diese Saison leider einen nicht so guten, hatten jedoch gute Gegner, gegen die man mal verlieren kann. Meist war es in diesen Duellen so, dass der Gegner die Chancen besser genutzt hat und das war unser Knackpunkt.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
14:00

Besonders ärgerlich waren für ihn die Duelle gegen Fuchsstadt und Lichtenfels: „Ärgern tun mich die beiden Spiele gegen Fuchsstadt und Lichtenfels. Weil wir hier deutlich mehr mitnehmen hätten können.“ Gleichzeitig gibt er aber die Richtung für das kommende Spiel vor: „Was mich jedoch positiv stimmt ist, dass wieder einige Spieler zurück in den Kader kommen und die Trainingsqualität diese Woche daher sehr gut war und deshalb freuen wir uns auch auf das kommende Spiel. Richtungsweisend ist das Spiel schon. Deshalb sind wir auch motiviert, den nächsten Dreier zu holen und gehen die Aufgabe positiv an.“

Der TuS Frammersbach kommt nach einem turbulenten Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Eisingen, das 2:3 endete und von gleich drei Platzverweisen gegen den TuS geprägt war. Trainer Patrick Amrhein konnte dabei trotz Treffern von Tim Zachrau und Fabian Lurz keinen Punktgewinn erzwingen. Derzeit stehen die Unterfranken mit elf Punkten nur knapp über dem Strich.

Sprung betont die Wichtigkeit des direkten Duells: „Wenn du da unten raus willst, musst du auch mal 2–3 Spiele in Folge gewinnen und das wollen wir jetzt tun.“ Mit einem Sieg könnte Vatan Spor an Frammersbach vorbeiziehen, während die Gäste dringend Punkte brauchen, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Topspiel in der Landesliga Nordwest:
Hier gehts zur Einzelvorschau 👈

Heute, 18:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
18:00

Die restlichen Spiele des 10. Spieltags:

Heute, 18:30 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
18:30

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
16:00live

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
16:00

Aufrufe: 05.9.2025, 11:30 Uhr
Marco BaumgartnerAutor