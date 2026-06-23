 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Landesliga Nordwest Saison 2026/27: 1. Englische Woche bereits geplant

Coburg gastiert zum Start beim SC Sylvia Ebersdorf +++ Viererpack folgt am Samstag +++ Englische Woche am 3. Spieltag

von btfm · Heute, 12:52 Uhr · 0 Leser
Der TSV Karlburg schlug zuletzt die SpVgg Bayreuth II mit 4:2. Zum Landesliga-Start gastiert der TSV in Burgebrach.
Der TSV Karlburg schlug zuletzt die SpVgg Bayreuth II mit 4:2. Zum Landesliga-Start gastiert der TSV in Burgebrach. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Die Saison 2026/27 der Landesliga Nordwest steht an. Die neue Saison eröffnen Bezirksliga-Meister SC Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg am Mittwoch, dem 15. Juli um 18:30 Uhr.

Der SC Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg eröffnen die Saison 2026/27. Am Samstag starten dann wohl gleich zehn Teams in die neue Saison. Darunter die Aufsteiger Aubstadt II und die SpVgg Hösbach: Die Regionalliga-Reserve gastiert zum Start beim TSV Eisingen; Die SpVgg empfängt den SV Vatan Spor Aschaffenburg.

Neu in der Landesliga Nordwest ist auch der TSV Burgebrach, der zahlreiche neue Spieler im Sommer holte. Zum Start geht's gegen den TSV Karlburg. Abgerundet wird der Spieltag mit den Duellen Bad Kissingen gegen Abtswind und Alemannia Haibach gegen TuS Röllbach.

Mit Blick auf die ersten fünf Spieltage wird zudem klar: Am 3. Spieltag steht wohl schon die erste englische Woche für die Teams der Landesliga Nordwest an. Auch, wenn die zeitlichen Ansetzungen erst endgültig am 26. Juni im Rahmen der Spielgruppentagung festgezurrt werden. Für Coburg, Abtswind und Röllbach bedeutet das wohl: Die ersten beiden Auswärtsspiele bestreiten die Teams wohl unter der Woche.

Die ersten fünf Spieltage der Landesliga Nordwest der Saison 2026/27 auf einen Blick

1. Spieltag

  • Mi., 15.07.26 18:30 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - FC Coburg
  • Sa., 18.07.26 14:00 Uhr TSV Eisingen - TSV Aubstadt II
  • Sa., 18.07.26 15:00 Uhr TSV Mönchröden - DJK Hain
  • Sa., 18.07.26 15:00 Uhr TSV Windeck 1861 Burgebrach - TSV Karlburg
  • Sa., 18.07.26 15:00 Uhr FT Schweinfurt - TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
  • Sa., 18.07.26 16:00 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof - SV Vatan Spor Aschaffenburg
  • So., 19.07.26 15:00 Uhr TuS Frammersbach - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
  • Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC 06 Bad Kissingen - TSV Abtswind
  • Di., 21.07.26 18:30 Uhr SV Alemannia Haibach - TuS Röllbach

2. Spieltag

  • Sa., 25.07.26 14:00 Uhr TSV Abtswind - TSV Mönchröden
  • Sa., 25.07.26 14:00 Uhr FC Coburg - FT Schweinfurt
  • Sa., 25.07.26 15:00 Uhr TSV Karlburg - SV Alemannia Haibach
  • Sa., 25.07.26 15:00 Uhr TuS Röllbach - TuS Frammersbach
  • So., 26.07.26 13:00 Uhr SV Vatan Spor Aschaffenburg - SC Sylvia Ebersdorf
  • So., 26.07.26 14:00 Uhr TuS 1893 Aschaffenburg-Leider - TSV Windeck 1861 Burgebrach
  • So., 26.07.26 14:00 Uhr DJK Hain - SpVgg Hösbach/Bahnhof
  • So., 26.07.26 15:00 Uhr DJK Schwebenried/Schwemmelsbach - TSV Eisingen
  • So., 26.07.26 15:00 Uhr TSV Aubstadt II - FC 06 Bad Kissingen

3. Spieltag

  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - FT Schweinfurt
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TSV Mönchröden - TSV Aubstadt II
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr FC 06 Bad Kissingen - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TSV Eisingen - TuS Röllbach
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TuS Frammersbach - TSV Karlburg
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SV Alemannia Haibach - TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TSV Windeck 1861 Burgebrach - FC Coburg
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SV Vatan Spor Aschaffenburg - DJK Hain
  • Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof - TSV Abtswind

4. Spieltag

  • Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSV Abtswind - SV Vatan Spor Aschaffenburg
  • Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Coburg - SV Alemannia Haibach
  • Sa., 01.08.26 15:00 Uhr TuS Röllbach - FC 06 Bad Kissingen
  • Sa., 01.08.26 15:00 Uhr FT Schweinfurt - TSV Windeck 1861 Burgebrach
  • Sa., 01.08.26 16:00 Uhr TSV Karlburg - TSV Eisingen
  • So., 02.08.26 14:00 Uhr TuS 1893 Aschaffenburg-Leider - TuS Frammersbach
  • So., 02.08.26 14:00 Uhr DJK Hain - SC Sylvia Ebersdorf
  • So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Schwebenried/Schwemmelsbach - TSV Mönchröden
  • So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Aubstadt II - SpVgg Hösbach/Bahnhof

5. Spieltag

  • Fr., 07.08.26 18:30 Uhr TSV Eisingen - TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
  • Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - TSV Windeck 1861 Burgebrach
  • Sa., 08.08.26 15:00 Uhr TSV Mönchröden - TuS Röllbach
  • Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC 06 Bad Kissingen - TSV Karlburg
  • Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV Alemannia Haibach - FT Schweinfurt
  • So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Vatan Spor Aschaffenburg - TSV Aubstadt II
  • So., 09.08.26 14:00 Uhr DJK Hain - TSV Abtswind
  • So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Frammersbach - FC Coburg
  • So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach

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