Landesliga Nordwest Saison 2026/27: 1. Englische Woche bereits geplant Coburg gastiert zum Start beim SC Sylvia Ebersdorf +++ Viererpack folgt am Samstag +++ Englische Woche am 3. Spieltag von btfm · Heute, 12:52 Uhr · 0 Leser

Der TSV Karlburg schlug zuletzt die SpVgg Bayreuth II mit 4:2. Zum Landesliga-Start gastiert der TSV in Burgebrach. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die Saison 2026/27 der Landesliga Nordwest steht an. Die neue Saison eröffnen Bezirksliga-Meister SC Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg am Mittwoch, dem 15. Juli um 18:30 Uhr.

Der SC Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg eröffnen die Saison 2026/27. Am Samstag starten dann wohl gleich zehn Teams in die neue Saison. Darunter die Aufsteiger Aubstadt II und die SpVgg Hösbach: Die Regionalliga-Reserve gastiert zum Start beim TSV Eisingen; Die SpVgg empfängt den SV Vatan Spor Aschaffenburg. Neu in der Landesliga Nordwest ist auch der TSV Burgebrach, der zahlreiche neue Spieler im Sommer holte. Zum Start geht's gegen den TSV Karlburg. Abgerundet wird der Spieltag mit den Duellen Bad Kissingen gegen Abtswind und Alemannia Haibach gegen TuS Röllbach.

Mit Blick auf die ersten fünf Spieltage wird zudem klar: Am 3. Spieltag steht wohl schon die erste englische Woche für die Teams der Landesliga Nordwest an. Auch, wenn die zeitlichen Ansetzungen erst endgültig am 26. Juni im Rahmen der Spielgruppentagung festgezurrt werden. Für Coburg, Abtswind und Röllbach bedeutet das wohl: Die ersten beiden Auswärtsspiele bestreiten die Teams wohl unter der Woche. Die ersten fünf Spieltage der Landesliga Nordwest der Saison 2026/27 auf einen Blick 1. Spieltag Mi., 15.07.26 18:30 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - FC Coburg

Sa., 18.07.26 14:00 Uhr TSV Eisingen - TSV Aubstadt II

Sa., 18.07.26 15:00 Uhr TSV Mönchröden - DJK Hain

Sa., 18.07.26 15:00 Uhr TSV Windeck 1861 Burgebrach - TSV Karlburg

Sa., 18.07.26 15:00 Uhr FT Schweinfurt - TuS 1893 Aschaffenburg-Leider

Sa., 18.07.26 16:00 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof - SV Vatan Spor Aschaffenburg

So., 19.07.26 15:00 Uhr TuS Frammersbach - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach

Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC 06 Bad Kissingen - TSV Abtswind

Di., 21.07.26 18:30 Uhr SV Alemannia Haibach - TuS Röllbach 2. Spieltag Sa., 25.07.26 14:00 Uhr TSV Abtswind - TSV Mönchröden

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr FC Coburg - FT Schweinfurt

Sa., 25.07.26 15:00 Uhr TSV Karlburg - SV Alemannia Haibach

Sa., 25.07.26 15:00 Uhr TuS Röllbach - TuS Frammersbach

So., 26.07.26 13:00 Uhr SV Vatan Spor Aschaffenburg - SC Sylvia Ebersdorf

So., 26.07.26 14:00 Uhr TuS 1893 Aschaffenburg-Leider - TSV Windeck 1861 Burgebrach

So., 26.07.26 14:00 Uhr DJK Hain - SpVgg Hösbach/Bahnhof

So., 26.07.26 15:00 Uhr DJK Schwebenried/Schwemmelsbach - TSV Eisingen

So., 26.07.26 15:00 Uhr TSV Aubstadt II - FC 06 Bad Kissingen 3. Spieltag Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - FT Schweinfurt

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TSV Mönchröden - TSV Aubstadt II

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr FC 06 Bad Kissingen - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TSV Eisingen - TuS Röllbach

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TuS Frammersbach - TSV Karlburg

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SV Alemannia Haibach - TuS 1893 Aschaffenburg-Leider

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr TSV Windeck 1861 Burgebrach - FC Coburg

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SV Vatan Spor Aschaffenburg - DJK Hain

Mi., 29.07.26 18:30 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof - TSV Abtswind



