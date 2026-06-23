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Landesliga Nordwest Saison 2026/27: 1. Englische Woche bereits geplant
Coburg gastiert zum Start beim SC Sylvia Ebersdorf +++ Viererpack folgt am Samstag +++ Englische Woche am 3. Spieltag
von btfm · Heute, 12:52 Uhr · 0 Leser
Der TSV Karlburg schlug zuletzt die SpVgg Bayreuth II mit 4:2. Zum Landesliga-Start gastiert der TSV in Burgebrach. – Foto: Julien Christ / sportfotografi
Die Saison 2026/27 der Landesliga Nordwest steht an. Die neue Saison eröffnen Bezirksliga-Meister SC Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg am Mittwoch, dem 15. Juli um 18:30 Uhr.
Der SC Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg eröffnen die Saison 2026/27. Am Samstag starten dann wohl gleich zehn Teams in die neue Saison. Darunter die Aufsteiger Aubstadt II und die SpVgg Hösbach: Die Regionalliga-Reserve gastiert zum Start beim TSV Eisingen; Die SpVgg empfängt den SV Vatan Spor Aschaffenburg.
Neu in der Landesliga Nordwest ist auch der TSV Burgebrach, der zahlreiche neue Spieler im Sommer holte. Zum Start geht's gegen den TSV Karlburg. Abgerundet wird der Spieltag mit den Duellen Bad Kissingen gegen Abtswind und Alemannia Haibach gegen TuS Röllbach.
Mit Blick auf die ersten fünf Spieltage wird zudem klar: Am 3. Spieltag steht wohl schon die erste englische Woche für die Teams der Landesliga Nordwest an. Auch, wenn die zeitlichen Ansetzungen erst endgültig am 26. Juni im Rahmen der Spielgruppentagung festgezurrt werden. Für Coburg, Abtswind und Röllbach bedeutet das wohl: Die ersten beiden Auswärtsspiele bestreiten die Teams wohl unter der Woche.
Die ersten fünf Spieltage der Landesliga Nordwest der Saison 2026/27 auf einen Blick
1. Spieltag
Mi., 15.07.26 18:30 Uhr SC Sylvia Ebersdorf - FC Coburg
Sa., 18.07.26 14:00 Uhr TSV Eisingen - TSV Aubstadt II
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