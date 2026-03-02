Landesliga Nordwest: Remis im Gipfeltreffen – Bamberg rückt näher

Im Topspiel trennten sich der TSV Großbardorf und der TSV Abtswind 1:1. Vor 240 Zuschauern brachte Jannik Göller die Hausherren früh per Foulelfmeter in Führung (10.). Abtswind zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schlug kurz vor der Pause zurück: Levin Körger traf in der 44. Minute zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Großbardorf bleibt mit nun 50 Punkten Tabellenführer, Abtswind folgt mit 43 Zählern auf Rang drei.

Die DJK Don Bosco Bamberg nutzte das Remis an der Spitze und setzte sich mit 2:0 gegen DJK Dampfach durch. Patrick Görtler brachte die Hausherren in der 36. Minute in Führung, Sebastian Zweyer erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 (48.). Bamberg verkürzt damit den Rückstand auf Großbardorf auf zwei Punkte und untermauert seine Ambitionen im Titelrennen.

Der FC 06 Bad Kissingen feierte zum Restart einen 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Lichtenfels. Fabio Seufert schnürte früh einen Doppelpack (10., 25.) und stellte die Weichen auf Sieg. Max Wagner verkürzte in der 72. Minute, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung ins Ziel. Kissingen steht nun bei 28 Punkten, Lichtenfels bleibt im unteren Tabellendrittel.

Im direkten Duell zweier abstiegsbedrohter Teams setzte sich der SV Vatan Spor Aschaffenburg mit 1:0 beim 1. FC Fuchsstadt durch. Lange sah es nach einer torlosen Partie aus, ehe Oktay Sevim in der 87. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Vatan verschafft sich damit etwas Luft, Fuchsstadt verharrt auf Rang 17.

Der TSV Eisingen gewann beim TSV Mönchröden mit 2:1. Tim Holzheid brachte die Hausherren früh in Führung (12.), doch Jannis Thein (26.) und Louis Weber (54.) drehten die Begegnung zugunsten der Gäste. Eisingen verbessert sich damit auf 30 Punkte, Mönchröden bleibt bei 27 Zählern.

Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider und der TSV Karlburg trennten sich 1:1. Arwed Kellner brachte die Gastgeber in der 82. Minute in Führung, ehe Jan Martin in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+4) für den Ausgleich sorgte. Karlburg bleibt Sechster, Leider rangiert weiter im oberen Mittelfeld.

Zwischen dem ASV Rimpar und dem SV Alemannia Haibach fielen keine Tore. Trotz engagierter Auftritte auf beiden Seiten blieb es beim 0:0. Haibach behauptet Rang vier, Rimpar sammelt als Schlusslicht zumindest einen Zähler.

Ein wahres Spektakel bot die Partie zwischen TuS Frammersbach und FT Schweinfurt, die 3:3 endete. Laif Reiling (9.) und Johan Brahimi (20.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Gastgeber. Dominik Popp verkürzte noch vor der Pause (45.+1) und glich nach Wiederanpfiff per Foulelfmeter aus (60.). Brahimi brachte Frammersbach erneut in Front (65.), doch Tyrell Walton antwortete prompt mit dem 3:3 (67.). Beide Teams bleiben im gesicherten Mittelfeld.