Ligabericht

Landesliga Nordwest: Remis im Gipfeltreffen – Bamberg rückt näher

Großbardorf lässt Punkte liegen +++ Verfolger wittert Morgenluft +++ Spektakel in Frammersbach

von Marco Baumgartner · Heute, 17:00 Uhr
Früh schlug der Aufsteiger aus Bad Kissingen in Spiel gegen den 1. FC Lichtenfels zu.
Früh schlug der Aufsteiger aus Bad Kissingen in Spiel gegen den 1. FC Lichtenfels zu. – Foto: Andreas Roith

Mit dem 23. Spieltag ist die Landesliga Nordwest aus der Winterpause zurückgekehrt – und der Auftakt hatte es in sich. Während Tabellenführer TSV Großbardorf im Spitzenspiel Punkte liegen ließ, nutzte Verfolger DJK Don Bosco Bamberg die Gunst der Stunde. Auch im Tabellenkeller ging es eng und emotional zur Sache.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
1
1
Abpfiff

Im Topspiel trennten sich der TSV Großbardorf und der TSV Abtswind 1:1. Vor 240 Zuschauern brachte Jannik Göller die Hausherren früh per Foulelfmeter in Führung (10.). Abtswind zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schlug kurz vor der Pause zurück: Levin Körger traf in der 44. Minute zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Großbardorf bleibt mit nun 50 Punkten Tabellenführer, Abtswind folgt mit 43 Zählern auf Rang drei.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
2
0
Abpfiff

Die DJK Don Bosco Bamberg nutzte das Remis an der Spitze und setzte sich mit 2:0 gegen DJK Dampfach durch. Patrick Görtler brachte die Hausherren in der 36. Minute in Führung, Sebastian Zweyer erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 (48.). Bamberg verkürzt damit den Rückstand auf Großbardorf auf zwei Punkte und untermauert seine Ambitionen im Titelrennen.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
2
1

Der FC 06 Bad Kissingen feierte zum Restart einen 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Lichtenfels. Fabio Seufert schnürte früh einen Doppelpack (10., 25.) und stellte die Weichen auf Sieg. Max Wagner verkürzte in der 72. Minute, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung ins Ziel. Kissingen steht nun bei 28 Punkten, Lichtenfels bleibt im unteren Tabellendrittel.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
0
1
Abpfiff

Im direkten Duell zweier abstiegsbedrohter Teams setzte sich der SV Vatan Spor Aschaffenburg mit 1:0 beim 1. FC Fuchsstadt durch. Lange sah es nach einer torlosen Partie aus, ehe Oktay Sevim in der 87. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Vatan verschafft sich damit etwas Luft, Fuchsstadt verharrt auf Rang 17.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
1
2
Abpfiff

Der TSV Eisingen gewann beim TSV Mönchröden mit 2:1. Tim Holzheid brachte die Hausherren früh in Führung (12.), doch Jannis Thein (26.) und Louis Weber (54.) drehten die Begegnung zugunsten der Gäste. Eisingen verbessert sich damit auf 30 Punkte, Mönchröden bleibt bei 27 Zählern.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
1
1
Abpfiff

Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider und der TSV Karlburg trennten sich 1:1. Arwed Kellner brachte die Gastgeber in der 82. Minute in Führung, ehe Jan Martin in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+4) für den Ausgleich sorgte. Karlburg bleibt Sechster, Leider rangiert weiter im oberen Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
0
0
Abpfiff

Zwischen dem ASV Rimpar und dem SV Alemannia Haibach fielen keine Tore. Trotz engagierter Auftritte auf beiden Seiten blieb es beim 0:0. Haibach behauptet Rang vier, Rimpar sammelt als Schlusslicht zumindest einen Zähler.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
3
3
Abpfiff

Ein wahres Spektakel bot die Partie zwischen TuS Frammersbach und FT Schweinfurt, die 3:3 endete. Laif Reiling (9.) und Johan Brahimi (20.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Gastgeber. Dominik Popp verkürzte noch vor der Pause (45.+1) und glich nach Wiederanpfiff per Foulelfmeter aus (60.). Brahimi brachte Frammersbach erneut in Front (65.), doch Tyrell Walton antwortete prompt mit dem 3:3 (67.). Beide Teams bleiben im gesicherten Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
1
2
Abpfiff

Die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach gewann mit 2:1 bei der DJK Hain. Lennart Laub brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), doch Sebastian Lehmann (25.) und Tobias Burger (29.) drehten die Begegnung noch in der ersten Halbzeit. Schwebenried klettert damit auf Rang neun, Hain bleibt im unteren Tabellenmittelfeld.