Patrick Amrhein (re.) will die Siegesserie seiner TuS weiter aufrechterhalten. – Foto: Ryan Evans

Landesliga Nordwest: Reißt Frammersbachs Serie gegen Bamberg? Nach zehn Pflichtspielsiegen in Folge empfängt der TuS den Vierten aus Bamberg

Der TuS Frammersbach trifft im Heimspiel auf DJK Don Bosco Bamberg. Mit breiter Brust und einer beeindruckenden Serie im Rücken will die Amrhein-Elf im Aufstiegskampf weiter Druck auf Tabellenführer Coburg ausüben.

Frammersbach peilt elften Streich an – Don Bosco reist mit Rückenwind Zehn Pflichtspielsiege in Folge, Tabellenplatz zwei und nur sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Coburg – TuS Frammersbach spielt eine überragende Rückrunde in der Landesliga Nordwest. Gegen die viertplatzierte DJK Don Bosco Bamberg will das Team von Spielertrainer Patrick Amrhein seine Serie fortsetzen.

Morgen, 16:00 Uhr TuS Frammersbach Frammersbach DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg 16:00 PUSH