 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Landesliga Nordwest live: Legt Don Bosco Bamberg im Titelrennen vor?

33. Spieltag der Landesliga Nordwest

von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Geht die DJK Bamberg gegen den TSV Eisingen den nächsten Schritt Richtung Landesliga-Titel?
Geht die DJK Bamberg gegen den TSV Eisingen den nächsten Schritt Richtung Landesliga-Titel? – Foto: Andreas Roith

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Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
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Großbardorf
Haibach

Zuhause ist Don Bosco Bamberg eine Macht: Kein Team sammelte in der Landesliga Nordwest mehr Zähler daheim wie die DJK. Geht die Mannschaft von Trainer Carsten Nüßlein nach dem überraschenden Patzer beim TuS heute den nächsten Schritt zum Titel? Der 33. Spieltag der Landesliga Nordwest.

Spiel am Freitag:

Heute, 18:30 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
18:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
16:00live

Morgen, 16:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
16:00

Zum ausführlichen Vorbericht, DJK Dampfach gegen FC 06 Bad Kissingen.

Spiele am Sonntag:

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
15:00

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
16:00