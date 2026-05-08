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Landesliga Nordwest live: Legt Don Bosco Bamberg im Titelrennen vor?
33. Spieltag der Landesliga Nordwest
von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Geht die DJK Bamberg gegen den TSV Eisingen den nächsten Schritt Richtung Landesliga-Titel? – Foto: Andreas Roith
Zuhause ist Don Bosco Bamberg eine Macht: Kein Team sammelte in der Landesliga Nordwest mehr Zähler daheim wie die DJK. Geht die Mannschaft von Trainer Carsten Nüßlein nach dem überraschenden Patzer beim TuS heute den nächsten Schritt zum Titel? Der 33. Spieltag der Landesliga Nordwest.