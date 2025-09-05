Landesliga Nordwest: Landkreisderby im Dr.-Hans-Weiß-Sportpark

Nach der 0:4 Niederlage in Bamberg will der 1. FC 06 Bad Kissingen im Heimspiel gegen den FC Fuchsstadt Wiedergutmachung betreiben. Trainer Tim Herterich setzt dabei auf eine konzentrierte Defensivleistung und die Unterstützung des heimischen Publikums.

Mit gemischten Gefühlen blickt man in Bad Kissingen auf das Auswärtsspiel in Bamberg zurück. Zwar stand die Defensive aus dem Spiel heraus stabil, doch individuelle Fehler brachten den Gegner entscheidend ins Spiel. „Wir haben Bamberg die vier Tore einfach zu leicht ermöglicht – drei davon durch individuelle Fehler direkt vor der Abwehr sowie ein Querschläger“, fasste Trainer Tim Herterich die Niederlage zusammen. „Diese Ballverluste im Aufbau haben die ansonsten gute Arbeit gegen den Ball zunichtegemacht.“

Nun gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen – und die Vorfreude auf das Landkreisderby ist groß. „Ich bin zuversichtlich, dass uns das im Heimspiel gegen Fuchsstadt schon gelingt“, so Herterich. „Die Mannschaft brennt auf das Derby, und wir wollen die drei Punkte in Kissingen behalten.“

Der FC Fuchsstadt, traditionell schwer zu bespielen, überzeugt in dieser Saison mit großer Defensivstärke. Nur wenige Gegentreffer musste die Elf bislang hinnehmen, was auch dem konsequenten, risikoarmen Spielaufbau geschuldet ist. Viele lange Bälle prägen das Spiel der Gäste, in der Offensive gilt es vor allem die gefährlichen Angreifer Markus Mjalov, Mike Weismantel und Samuel Radi im Griff zu behalten. „Diese Spieler gilt es zu kontrollieren. Wenn uns das gelingt, sind wir überzeugt, das Spiel erfolgreich gestalten zu können“, betont Herterich.

Personal: kleine Fragezeichen

Im Vergleich zur Vorwoche gibt es nur wenige Änderungen im Kader: Philip Greubel fehlt urlaubsbedingt, Alex Brakk laboriert weiter an einer Verletzung, und hinter dem Einsatz von Dominik Halbig steht noch ein Fragezeichen.

Abschied von Christoph Hiesberger

Eine personelle Veränderung abseits des Spielfelds sorgt zudem für Gesprächsstoff: Der 1. FC 06 Bad Kissingen und Co-Trainer Christoph Hiesberger gehen ab sofort getrennte Wege. Auf eigenen Wunsch wechselt der 29-Jährige zum TSV Unterpleichfeld zurück.

„Die Entscheidung kam für uns überraschend, wir hätten ihn gerne weiterhin an unserer Seite gesehen“, erklärte Abteilungsleiter Jakob Fischer. „Hiesi war ein elementarer Bestandteil unserer Aufstiegssaison und hatte großen Anteil daran, dass wir heute in der Landesliga spielen dürfen. Natürlich hätten wir uns gewünscht, den gemeinsamen Weg fortzusetzen, respektieren aber seinen Wunsch.“

"Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Hiesberger für sein Engagement und wünscht ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute".



So der Verein in der veröffentlichten Pressemitteilung.