Mit einem 1:1 Unentschieden endete das Topspiel der DJK Don Bosco Bamberg gegen die "Gallier" aus Großbardorf – Foto: Sven Trautwein

Landesliga Nordwest: Karlburg kontert Rimpar – Abtswind wieder vorne Abtswind, nach Großbardorfs Remis, wieder zwei Punkte in front +++ Karlburg auswärts zu "null" +++ Lichtenfels mit Aufholjagd zum Sieg Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Der achte Spieltag der Landesliga Nordwest bot gleich mehrere Höhepunkte. Tabellenführer TSV Abtswind festigte seine Spitzenposition mit einem souveränen 0:5-Auswärtssieg gegen Bad Kissingen. Im Topspiel trennten sich der TSV Großbardorf und die DJK Don Bosco Bamberg 1:1 – ein Duell auf Augenhöhe, das beiden Teams trotz intensiver Schlussphase keinen Sieger bescherte. Ein emotionales Comeback gelang dem 1. FC Lichtenfels, der beim 1. FC Fuchsstadt einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Auswärtserfolg drehte und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte.



Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg hat der TSV Karlburg ein wichtiges Ausrufezeichen im Tabellenkeller gesetzt und klettert auf Rang elf. Matchwinner war Haroona Diarrassouba, der kurz vor der Pause (40.) und direkt nach Wiederbeginn (51.) doppelt traf. Rimpar kam trotz engagierter Phasen nie richtig ins Spiel, auch weil Torjäger Mamadou Bah bereits zur Pause angeschlagen raus musste. Den Schlusspunkt setzte Jan Bauer per Foulelfmeter (87.) Für Rimpar (Rang 13) wächst der Druck. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg hat der TSV Karlburg ein wichtiges Ausrufezeichen im Tabellenkeller gesetzt und klettert auf Rang elf. Matchwinner war Haroona Diarrassouba, der kurz vor der Pause (40.) und direkt nach Wiederbeginn (51.) doppelt traf. Rimpar kam trotz engagierter Phasen nie richtig ins Spiel, auch weil Torjäger Mamadou Bah bereits zur Pause angeschlagen raus musste. Den Schlusspunkt setzte Jan Bauer per Foulelfmeter (87.) Für Rimpar (Rang 13) wächst der Druck.



Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider festigte durch einen klaren 4:1-Heimerfolg gegen Aufsteiger TSV Eisingen Tabellenplatz drei. Mike Kirchner brachte das Team von Trainer Steffen Bolze bereits in der 2. Minute in Führung, Sven Bolze legte nach (21.). Nach der Pause erhöhte Philipp Eckstein auf 3:0 (76.). Zwar verkürzte Jannis Thein per Foulelfmeter (82.), doch Luca Staab stellte kurz vor Schluss ebenfalls vom Punkt den Endstand her (90.).



Die Alemannia Haibach bleibt nach einem hart erkämpften 2:0-Auswärtssieg in Frammersbach oben dran. Nikolaos Koukalias traf per Distanzschuss zur Führung (36.), Stanislav Lutenko machte in der 88. Minute alles klar. Das Spiel war von vielen Unterbrechungen und drei Platzverweisen geprägt: Patrick Amrhein (79.) und Norman Moreno (90.+3) sahen für Frammersbach Gelb-Rot, Marco Wadel (85.) für Haibach. Mit nun 14 Punkten ist Haibach Sechster, Frammersbach (10.) fällt ins Mittelfeld zurück. Die Alemannia Haibach bleibt nach einem hart erkämpften 2:0-Auswärtssieg in Frammersbach oben dran. Nikolaos Koukalias traf per Distanzschuss zur Führung (36.), Stanislav Lutenko machte in der 88. Minute alles klar. Das Spiel war von vielen Unterbrechungen und drei Platzverweisen geprägt: Patrick Amrhein (79.) und Norman Moreno (90.+3) sahen für Frammersbach Gelb-Rot, Marco Wadel (85.) für Haibach. Mit nun 14 Punkten ist Haibach Sechster, Frammersbach (10.) fällt ins Mittelfeld zurück.



Im Duell zweier Topteams trennten sich Bamberg und Großbardorf 1:1. Patrick Görtler brachte die Hausherren früh in Führung (13.), Mika Manninger glich jedoch gut 20 Minuten später aus (36.). Danach entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide Abwehrreihen sicher standen. Großbardorf (2.) bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Abtswind, Bamberg (7.) hält den Anschluss an die oberen Plätze.



Mit einem Doppelpack von Lukas Köhn hat der TSV Mönchröden den vierten Sieg der Saison eingefahren und bleibt Vierter. Köhn traf zunächst per Foulelfmeter (23.) und legte wenig später aus dem Spiel nach (36.). Vatan Spor's Spielertrainer Peter Sprung sah zu allem Überfluss noch die rote Karte, damit Vatan Spor steckt weiter auf Rang 15 fest. Mit einem Doppelpack von Lukas Köhn hat der TSV Mönchröden den vierten Sieg der Saison eingefahren und bleibt Vierter. Köhn traf zunächst per Foulelfmeter (23.) und legte wenig später aus dem Spiel nach (36.). Vatan Spor's Spielertrainer Peter Sprung sah zu allem Überfluss noch die rote Karte, damit Vatan Spor steckt weiter auf Rang 15 fest.



Abtswind unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen: Mit 5:0 überrollte die Elf von Thorsten Götzelmann Aufsteiger Bad Kissingen und führt die Tabelle souverän an. Adrian Dußler eröffnete (9.), Jonas Enzmann erhöhte (48., 86.), Tizian Hümmer (66.) und Levin Körger (69.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Abtswind unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen: Mit 5:0 überrollte die Elf von Thorsten Götzelmann Aufsteiger Bad Kissingen und führt die Tabelle souverän an. Adrian Dußler eröffnete (9.), Jonas Enzmann erhöhte (48., 86.), Tizian Hümmer (66.) und Levin Körger (69.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.



DJK Hain erlebte gegen FT Schweinfurt eine bittere Schlussphase. Louis Braun brachte die Gastgeber in Führung (68.), ehe ein Eigentor von Louis Botzem nur zwei Minuten später (70.) den Ausgleich brachte. In der Nachspielzeit traf Joker Falco Schulz (90.) zum 2:1 für die Gäste, die damit auf Platz acht klettern. Hain (14.) bleibt im Tabellenkeller stecken. DJK Hain erlebte gegen FT Schweinfurt eine bittere Schlussphase. Louis Braun brachte die Gastgeber in Führung (68.), ehe ein Eigentor von Louis Botzem nur zwei Minuten später (70.) den Ausgleich brachte. In der Nachspielzeit traf Joker Falco Schulz (90.) zum 2:1 für die Gäste, die damit auf Platz acht klettern. Hain (14.) bleibt im Tabellenkeller stecken.



Der 1. FC Lichtenfels feierte in Fuchsstadt einen spektakulären Auswärtssieg und sprang vom letzten Platz. Markus Mjalov brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (40., 66.) scheinbar auf die Siegerstraße, doch Felix Lausch (71.), Leon Holzheid (78.) und Max Wagner (82.) drehten das Spiel binnen elf Minuten. Lichtenfels (17.) schöpft neue Hoffnung, während Fuchsstadt (ebenfalls 5 Punkte) tief im Abstiegssumpf steckt. Der 1. FC Lichtenfels feierte in Fuchsstadt einen spektakulären Auswärtssieg und sprang vom letzten Platz. Markus Mjalov brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (40., 66.) scheinbar auf die Siegerstraße, doch Felix Lausch (71.), Leon Holzheid (78.) und Max Wagner (82.) drehten das Spiel binnen elf Minuten. Lichtenfels (17.) schöpft neue Hoffnung, während Fuchsstadt (ebenfalls 5 Punkte) tief im Abstiegssumpf steckt.