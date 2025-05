Landesliga Nordwest: Haibach ärgert Coburg - Spannung pur im Keller

Während der FC Coburg als frischgebackener Meister eine deutliche Heimniederlage gegen Haibach kassierte, feierten Vatan Spor und DJK Hain klare Siege. Frammersbach hingegen unterlag Vatan in einem umkämpften Spiel knapp, wodurch sich das Rennen um Platz zwei zuspitzt. DJK Don Bosco Bamberg kam gegen Rimpar nicht über ein Remis hinaus, während sich Großbardorf beim 3:2 in Schammelsdorf auf einen Doppelschlag von Aldijawi verlassen konnte. Im Tabellenkeller wird es eng: Lichtenfels sicherte sich drei wertvolle Punkte, während Röllbach erneut verlor. Auch Dampfach geriet bei Hain unter die Räder. Spannung pur vor dem letzten Spieltag!

Trotz des bereits feststehenden Meistertitels präsentierte sich der FC Coburg am 33. Spieltag überraschend anfällig. Gegen Haibach kassierte der Spitzenreiter eine deutliche 1:4-Heimniederlage – es war die fünfte Saisonpleite für den Landesliga-Champion (80 Punkte). Zwar brachte Aykut Civelek die Hausherren früh in Führung (13.), doch Haibach drehte die Partie mit einem starken Auftritt. Luca Gelzleichter glänzte als dreifacher Torschütze (28./59./62.), Jan Bartunek traf ebenfalls (35.). Die Gäste schoben sich durch den Dreier auf Platz zwölf (40 Punkte) und verschafften sich etwas Luft im Tabellenkeller.



Einen umkämpften Schlagabtausch lieferten sich die beiden TSVs in Schammelsdorf. Großbardorf setzte sich trotz Unterzahl knapp mit 3:2 durch und bleibt mit nun 49 Punkten auf Rang sieben. Yasir Aldijawi traf doppelt (45./46.), Nathan Wirth hatte früh die Führung erzielt (5.). Schammelsdorf, das durch Völkl (36.) und Krüger (45.+2) zweimal ausglich, musste im letzten Heimspiel der Saison einen herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Die Aufsteiger bleiben mit 27 Punkten Vorletzter – der direkte Klassenerhalt ist kaum noch zu erreichen.



Mönchröden bewies erneut Heimstärke und besiegte das bereits abgestiegene Röllbach mit 3:1. Biemann (15.) und Büchner (29.) sorgten für eine frühe Führung, die der TuS zwar durch Markert noch einmal verkürzte (89.), doch Lukas Köhn stellte postwendend den alten Abstand wieder her (90.). Mönchröden bleibt mit 44 Punkten auf Rang zehn, während Röllbach als Schlusslicht mit 25 Zählern endgültig für die Bezirksliga planen muss.

Im umkämpften Derby setzte sich die FT Schweinfurt spät durch – Lorenz Bäuerlein traf in der 89. Minute zum entscheidenden 1:0. Die Gäste verbessern sich damit auf Rang neun (44 Punkte) und haben den Klassenerhalt so gut wie sicher. Schwebenried/Schwemmelsbach (39 Punkte) steht als Vierzehnter hingegen weiter unter Druck – am letzten Spieltag droht der Absturz in die Relegation.