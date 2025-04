Landesliga Nordwest: Großbardorfs nächste Reifeprüfung in Haibach

Der TSV Großbardorf reist am 29. Spieltag der Landesliga Nordwest zur abstiegsbedrohten Alemannia aus Haibach. Während die Gastgeber nach dem 2:2 in Dampfach weiter unter Zugzwang stehen, wollen die Gäste aus der Grabfeldgemeinde an ihren Last-Minute-Erfolg gegen FT Schweinfurt anknüpfen.

Dabei hatten es die "Gallier" am vergangenen Wochenende erneut spannend gemacht. Erst in der Nachspielzeit gelang Simon Götz der umjubelte 2:1-Siegtreffer gegen die Freien Turner. Zuvor hatte Yasir Aldijawi per Kopf ausgeglichen. Dass seine Mannschaft in der Schlussphase nicht nachlässt, wertet Trainer Robin Keiner als positives Signal – ohne dabei die Defizite zu verschweigen:

„Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir sind jetzt, wenn man mal die FuPa-Formtabelle nimmt, nach fünf Spielen, die ich im Amt bin, Sechster. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Es ist vernünftig, mehr aber auch nicht.“