Landesliga Nordwest: »Gibt keinen Grund, sich auszuruhen«

Die FT Schweinfurt empfängt am 13. Spieltag den Aufsteiger TSV Eisingen. Während die Hausherren beim 2:2 in Karlburg Moral zeigten, verspielte Eisingen gegen Schwebenried/Schwemmelsbach eine klare 3:0-Führung. Nun geht es für beide Teams darum, den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu halten.
Urgestein gegen Aufsteiger oder auch FT Schweinfurt gegen den TSV Eisingen. Beide Mannschaften haben zuletzt gezeigt, dass Tore bei ihren Spielen garantiert sind – wenn auch mit unterschiedlichem Ausgang. Die Freien Turner bewiesen beim 2:2 in Karlburg Moral, als sie durch Treffer von Dominik Popp und Tyrell Walton zwei Rückstände egalisierten und so verdient einen Punkt mitnahmen. Der Aufsteiger aus Eisingen hingegen verpasste eine große Gelegenheit auf drei Zähler: Nach einem furiosen Start mit Toren von Lukas Götz, Hannes Glas und Constantin Schmitt führte die Mannschaft von Trainer Philipp Christ bereits nach einer halben Stunde mit 3:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3 begnügen.
Mit dem Verlauf der aktuellen Saison ist der Aufstiegscoach grundsätzlich zufrieden, beton jedoch die stärke der Liga: „Punktetechnisch sind wir natürlich super zufrieden. Ich denke, die ersten zwölf Spiele haben gezeigt, dass wir mit guten Leistungen in der Landesliga mithalten können. Gelingt es uns nicht an unsere Leistungsgrenze zu gehen, haben wir aber in der Regel keine Chance auf Punkte. Nüchtern äußert sich Christ zum letzten Spiel und der unglücklichen Punkteteilung: "Das 3:3 gegen Schwebenried geht aus meiner Sicht in Ordnung, auch wenn ein Unentschieden nach einer 3:0-Führung natürlich ärgerlich ist.“
In der Tabelle rangiert Eisingen mit 20 Punkten auf Platz sieben und hat sich damit im soliden Mittelfeld etabliert. Für Christ spielt das Tableau jedoch keine Rolle: „Die Tabelle interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Unser Ziel ist der Klassenerhalt und dafür werden mindestens 40 Punkte nötig sein. Von daher haben wir erst 50 Prozent erreicht und es gibt keinen Grund, sich auszuruhen. Gegen FT werden wir wie gegen jeden Gegner versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen!“
Schweinfurt hingegen stehet aktuell mit 15 Punkten auf Rang zehn. Mit einem Heimsieg könnten sie den Rückstand auf Eisingen spürbar verkürzen und die aufstrebene Konkurrenz um Vatan Spor und Frammersbach weiter fernhalten. Für beide Seiten geht es im direkten Duell darum, sich in der Tabelle zur Winterpause hin noch besser zu positionieren und wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren.
