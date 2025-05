Landesliga Nordwest: "Egal wie es in den andere Landesligen aussieht"

Mit dem 4:1-Erfolg beim frischgebackenen Meister FC Coburg hat der SV Alemannia Haibach ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt – und sich in eine komfortable Ausgangslage vor dem Saisonfinale gebracht. Vor dem letzten Spieltag stehen die Haibacher mit 40 Punkten auf Rang zwölf – und können aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern. „Natürlich war der Sieg extrem wichtig für uns“, sagte Marco Trapp, sportlicher Leiter der Alemannia, nach dem Überraschungserfolg in Coburg. „Natürlich bringt das auch eine Menge Selbstbewusstsein für die letzte Aufgabe gegen Schammelsdorf mit sich.“

Gegen den Tabellen-17. ist Haibach nun klarer Favorit. Der TSV Schammelsdorf hatte zuletzt mit 2:3 gegen Großbardorf verloren – obwohl man zweimal ausgleichen konnte und in Überzahl agierte. Besonders die Defensive präsentierte sich dabei erneut anfällig. 71 Gegentore sprechen eine klare Sprache.

Die Haibacher hingegen überzeugten in Coburg mit Tempo und Effizienz. Mann des Tages war Luca Gelzleichter, der mit einem lupenreinen Hattrick (28., 59., 62.) das Spiel drehte. Auch Jan Bartunek traf. Mit dieser Form geht Haibach selbstbewusst ins Heimspiel gegen den Vorletzten, der ebenfalls noch auf den Relegationsplatz hofft.

„Trotzdem nehmen wir die Sachen absolut ernst und werden den Gegner nicht unterschätzen, gerade weil es bei ihnen ja auch noch um die Relegation geht“, betont Trapp. „Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und unser Spiel einfach gewinnen.“

Während Haibach auf die gleiche Formation wie in Coburg setzen könnte, muss Schammelsdorf vor allem defensiv stabiler agieren. Torwart Daniel Krüger war beim Heimspiel gegen Großbardorf selbst unter den Torschützen – per Foulelfmeter kurz vor der Pause – doch auch das reichte nicht zum Punktgewinn.

Für beide Teams geht es also um viel. Die Relegation schwebt über der Partie – für Haibach als sehr unwahrscheinliches Schreckensszenario bei eigenem Punktgewinn, für Schammelsdorf als letzte Hoffnung. „Natürlich war die Relegation die letzten Wochen auch Thema“, so Trapp. „Es wäre absurd, wenn wir uns nicht damit beschäftigt hätten. Deswegen wollen wir mit einem Sieg einfach auf Nummer sicher gehen. Egal wie die anderen spielen oder es in den anderen Landesligen aussieht.“

Personalien SV Alemannia Haibach: Kapitän Marco Wadel und Vizekapitän Lukas Fröhlich fallen weiterhin aus, ansonsten können die Haibacher aus dem Vollen schlöpfen.

Während die Meisterfrage bereits geklärt ist und auch die Aufstiegsrelegation vergeben wurde, sorgt der Tabellenkeller für umso mehr Spannung. Haibach reicht bereits ein Punkt gegen Schammelsdorf zum direkten Klassenerhalt – doch auch Schwebenried und Aubstadt II sind noch in der Verlosung, wenn es um die letzten Entscheidungen im Kampf um den Ligaverbleib geht.

Die restlichen Partien des letzten Spieltags der Landesliga Nordwest:

