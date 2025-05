Punkteteilung die beiden nichts bringt... Die DJK Dampfach und der TSV Aubstadt II müssen in die Relegation – Foto: Ryan Evans

Landesliga Nordwest: Dreikampf um den Klassenerhalt endet dramatisch – Am letzten Spieltag sichert sich Haibach den direkten Klassenerhalt +++ Schwebenried in der Relegation +++ Frammersbach in der Relegation zur Bayernliga

Dramatik pur am letzten Spieltag: Während sich Alemannia Haibach mit einem klaren Heimsieg den direkten Klassenerhalt sichert, müssen Großbardorf und Schwebenried/Schwemmelsbach in die Relegation. Röllbach steigt nach einer Heimniederlage ab. Im Tabellenmittelfeld verabschieden sich mehrere Teams mit deutlichen Siegen – Tore und Emotionen prägten ein Saisonfinale, das kaum spannender hätte sein können.



Mit einem 3:1-Erfolg bei Vatan Spor Aschaffenburg hat sich die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach auf der Zielgeraden den Klassenerhalt gesichert. Zwei frühe Elfmeter von Yannick Deibl und ein Treffer von Felix Zöller reichten aus, um die Gastgeber zu überraschen. Vatan Spor, das bereits zuvor Rang vier zementiert hatte, kam durch Oktay Sevim nur noch zum Anschluss. Die DJK beendet die Saison mit 42 Punkten punktgleich mit Fuchsstadt, profitiert aber vom gewonnenen direkten Vergleich gegen Aubstadt und Lichtenfels.



TuS Frammersbach sicherte sich trotz einer 1:3-Niederlage in Rimpar zwar Platz zwei (70 Punkte), verpasste den direkten Aufstieg aber letztlich deutlich. Der ASV Rimpar, seinerseits im Tabellenmittelfeld gefestigt (48 Punkte, Platz 8), zeigte von Beginn an Spielfreude: Sandro Kramosch und ein Doppelpack von Sven Kemmerzell sorgten für eine klare Führung. Der späte Anschlusstreffer von Maximilian Franz änderte nichts mehr am Spielverlauf.



Die DJK Don Bosco Bamberg ließ zum Saisonabschluss nichts anbrennen und gewann beim 1. FC Fuchsstadt mit 4:0. Zwei Treffer von Patrick Görtler sowie Tore von Vlad Saprykin und Luis Nüßlein untermauerten die Ambitionen der Gäste, die mit 64 Punkten einen starken dritten Platz belegen. Fuchsstadt, das mit 42 Zählern auf Rang 13 landet, muss trotz Punktgleichheit mit Schwebenried nicht in die Relegation.







Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider und der 1. FC Lichtenfels lieferten sich zum Abschluss einen offenen Schlagabtausch. Beim 5:3-Heimerfolg zeigte sich die Offensive der Hausherren in Torlaune, während Lichtenfels – trotz dreier eigener Treffer – defensiv erneut zu anfällig war. Leider schließt die Runde mit 54 Punkten als Fünfter ab, Lichtenfels bleibt auf Rang 15 und muss nun in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.



Trotz einer frühen roten Karte für Aubstadts Keeper Marvin Walter kam die Zweitvertretung des Regionalligisten zu einem späten 1:1-Ausgleich in Dampfach. Während DJK Dampfach mit dem Punkt auf 29 Zähler und Platz 16 kommt – und sich damit einen Relegationsplatz sichert –, muss der TSV Aubstadt II (41 Punkte, Platz 14) ebenfalls in die Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt. Bitter für Aubstadt: Ein Sieg hätte zum direkten Verbleib in der Liga gereicht.



Mit einem 3:1-Erfolg beim TSV Großbardorf hat Aufsteiger DJK Hain eine gelungene Premierensaison auf Platz sechs (53 Punkte) gekrönt. Ein Eigentor brachte die Gäste früh in Führung, ehe Agon Jashari per Elfmeter und Daniel Meßner nachlegten. Großbardorf beendete die Runde mit 49 Punkten auf Rang sieben – insgesamt ein solider Saisonverlauf, dem jedoch zum Schluss die Konstanz fehlte.



Mit einem souveränen 3:0 gegen den TSV Schammelsdorf machte die Alemannia aus Haibach alles klar. Zwei Treffer von Luca Gelzleichter sowie ein weiteres Tor von Jan Bartunek sorgten für klare Verhältnisse. Haibach beendet die Saison auf Platz 11 mit 43 Punkten. Schammelsdorf hingegen bleibt trotz einiger Lichtblicke Letzter unter den Aufsteigern (27 Punkte) und muss in die Relegation.



Im Duell der punktgleichen Tabellennachbarn FT Schweinfurt und TSV Mönchröden gab es beim 0:0 wenig Spektakel, dafür viele Zweikämpfe. Beide Teams schließen die Saison mit je 45 Punkten ab – Schweinfurt auf Platz neun, Mönchröden auf zehn. Für beide gilt: Klassenerhalt gesichert, Ziel erreicht.



Der FC Coburg hat seine Rückkehr in die Bayernliga perfekt gemacht. Der Absteiger bezwang TuS Röllbach auswärts mit 1:0 und verteidigte damit die Tabellenführung bis zum Schluss. Joker Fabian Carl sorgte in der 78. Minute für das Tor des Tages. Während Coburg mit 83 Punkten die Liga souverän anführt, steht für Röllbach nach einer insgesamt enttäuschenden Saison (25 Punkte, Platz 18) nun der bittere Gang in die Relegation an.