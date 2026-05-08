 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Landesliga Nordwest: Doppelter Doppelschlag! Bamberg schlägt Eisingen

33. Spieltag der Landesliga Nordwest

von Boris Manz · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
Durch den 3:0-Sieg ist die DJK Bamberg gegen den TSV Eisingen nur noch einen Schritt vom Landesliga-Titel entfernt.
Durch den 3:0-Sieg ist die DJK Bamberg gegen den TSV Eisingen nur noch einen Schritt vom Landesliga-Titel entfernt. – Foto: Andreas Roith

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
TSV Abtswind
Großbardorf
Haibach

Ist Bamberg noch aufzuhalten? Nach dem überraschenden Patzer beim TuS siegte die Mannschaft von Trainer Carsten Nüßlein klar in Eisingen. Jetzt ist die DJK nur noch einen Sieg vom Landesliga-Titel entfernt. Der 33. Spieltag der Landesliga Nordwest.

Spiel am Freitag:

Heute, 18:30 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
0
3
Abpfiff

Ausführlicher Nachbericht folgt.

TSV Eisingen – DJK Don Bosco Bamberg 0:3
TSV Eisingen: Lorenz Schmitt, Jannis Löhlein, Nico Keidel, Louis Weber (23. Joshua Heberlein), Hannes Schöner (70. Leon Spiegel), Vincent Stumf (85. Lars Liebler), Lukas Götz, Jannis Thein (88. Benjamin Schömig), Benedikt Engert (56. Fabio Volderauer), Laurin Thein, Hannes Glas - Trainer: Philipp Christ
DJK Don Bosco Bamberg: Kilian Wagner, Philipp Pfeiffer, Vlad Saprykin (82. Artjem Fertich), Jona Bretterreich, Jonathan Müller, Yaya Kamil Tontongou, Jonas Pfeiffer (70. Zhiheng Xu), Simon Allgaier, Julian Brückner (85. Bastian Dechant), Yannick Kupfer, Patrick Görtler (65. Fabian Trunk) - Trainer: Carsten Nüßlein
Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf) - Zuschauer: 235
Tore: 0:1 Simon Allgaier (49.), 0:2 Jonathan Müller (53.), 0:3 Vlad Saprykin (57.)

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
16:00live

Morgen, 16:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
16:00

Zum ausführlichen Vorbericht, DJK Dampfach gegen FC 06 Bad Kissingen.

Spiele am Sonntag:

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
15:00

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
16:00