Landesliga Nordwest: Doppelter Doppelschlag! Bamberg schlägt Eisingen

Ist Bamberg noch aufzuhalten? Nach dem überraschenden Patzer beim TuS siegte die Mannschaft von Trainer Carsten Nüßlein klar in Eisingen. Jetzt ist die DJK nur noch einen Sieg vom Landesliga-Titel entfernt. Der 33. Spieltag der Landesliga Nordwest.
Ausführlicher Nachbericht folgt.
TSV Eisingen – DJK Don Bosco Bamberg 0:3
TSV Eisingen: Lorenz Schmitt, Jannis Löhlein, Nico Keidel, Louis Weber (23. Joshua Heberlein), Hannes Schöner (70. Leon Spiegel), Vincent Stumf (85. Lars Liebler), Lukas Götz, Jannis Thein (88. Benjamin Schömig), Benedikt Engert (56. Fabio Volderauer), Laurin Thein, Hannes Glas - Trainer: Philipp Christ
DJK Don Bosco Bamberg: Kilian Wagner, Philipp Pfeiffer, Vlad Saprykin (82. Artjem Fertich), Jona Bretterreich, Jonathan Müller, Yaya Kamil Tontongou, Jonas Pfeiffer (70. Zhiheng Xu), Simon Allgaier, Julian Brückner (85. Bastian Dechant), Yannick Kupfer, Patrick Görtler (65. Fabian Trunk) - Trainer: Carsten Nüßlein
Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf) - Zuschauer: 235
Tore: 0:1 Simon Allgaier (49.), 0:2 Jonathan Müller (53.), 0:3 Vlad Saprykin (57.)