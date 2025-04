Die DJK Dampfach (rot) ist seit vier Spielen ungeschlagen und nun auf einem Relegationsplatz. – Foto: Ryan Evans

Landesliga Nordwest: Don Bosco wirbelt, Haibach überrascht Großbardorf Coburgs Siegtreffer in Minute 86. +++ Frammersbach kontert +++ Dampfach nun auf Relegationsplatz

Coburg, Rimpar und Aubstadt II punkten, Hain patzt. Mönchröden und Leider liefern sich enges Duell – Spannung pur im Abstiegskampf durch Dampfachs Serie.



Ein entfesselter Luis Nüßlein und ein reifer Auftritt der DJK Don Bosco Bamberg sorgten in Schweinfurt für klare Verhältnisse. Der Angreifer traf dreifach (14., 22., 75.), dazwischen erhöhte Vlad Saprykin (71.), ehe ein unglückliches Eigentor von Philip Ott (87.) den Ehrentreffer für die Gastgeber markierte. Während Don Bosco mit dem Dreier auf Platz vier bleibt und weiter Kurs auf die Top drei nimmt (54 Punkte), rutschen die FT Schweinfurt mit 36 Zählern ins untere Mittelfeld ab.



Röllbach zeigte zunächst eine engagierte Leistung und ging durch Tim Schneider früh in Führung (15.). Doch Dampfach ließ sich davon nicht beeindrucken: André Lörzer glich aus (28.), und Simon Roppelt traf nach der Pause zum verdienten Sieg (70.). Die Gelb-Rote Karte für Kevin Moser (88.) trübte den Erfolg nur wenig – Dampfach (27 Punkte) zieht in der Tabelle mit Lichtenfels gleich, während das Schlusslicht aus Röllbach (22) weiter zusehends unter Druck gerät.



Der Spitzenreiter bleibt auf Kurs: Coburg biss sich lange an gut organisierten Gästen aus Fuchsstadt die Zähne aus, ehe Aykut Civelek in der 86. Minute zur Stelle war und den goldenen Treffer markierte. Mit nun 74 Punkten behauptet der FC Coburg die Tabellenführung souverän. Für Fuchsstadt (40 Punkte) war es eine Achtungsvorstellung, auch wenn am Ende keine Punkte heraussprangen.



Trotz Heimvorteils reichte es für den TSV Schammelsdorf erneut nicht zu einem Punktgewinn. Joel Flores Vega brachte die Gäste früh in Führung (22.), ein Eigentor von Keeper Daniel Krüger (45.+2) und ein Treffer von Sandro Kramosch (59.) sorgten für die Vorentscheidung. Rimpar (35 Punkte) holt damit im wichtige Zähler gegen die Abstiegszone, Schammelsdorf (25 Punkte) rutscht tiefer in den Abstiegssumpf – auch der späte Anschlusstreffer von Knoblach (90.+1) änderte daran nichts.



Der Tabellenzweite aus dem Spessart ließ in Lichtenfels nichts anbrennen. Johan Brahimi (29.) und Spielertrainer Patrick Amrhein (51.) stellten früh die Weichen auf Auswärtssieg. Zwar konnte Maximilian Pfadenhauer verkürzen (65.) und Frammersbach nach der Gelb-Roten Karte gegen Zachrau (83.) unter Druck setzen, doch der TuS verteidigte seinen knappen Vorsprung clever und bleibt mit 68 Punkten erster Verfolger Coburgs.



Haibach feierte einen eminent wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf. Nach Blitzstart und einem Eigentor von Niklas Götz führten die Gastgeber früh mit 2:0 (4., 16.). Großbardorf verkürzte durch Steinmetzer (42.), doch Max Grünewald stellte auf 3:1 (72.). Zwar wurde es nach einem Eigentor von Keeper Schneider (76.) noch einmal eng, doch selbst dessen anschließende Rote Karte (78.) brachte den SV Alemannia nicht mehr aus dem Konzept. Mit nun 33 Punkten verschafft sich Haibach etwas Luft für die nächsten Partien.



In einem Spiel mit offenem Visier trennten sich Mönchröden und der TuS Leider leistungsgerecht mit 2:2 unentschieden. Lukas Köhn brachte den TSV in Führung (8.), doch Franco Kulla drehte mit einem Doppelpack (12., 45.+1) das Spiel. Noch vor der Pause glich Adrian Brehm zum 2:2 aus (42.). In der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Während Leider mit 45 Punkten Platz fünf behauptet, bleibt Mönchröden (35 Punkte) in sicherer, aber nicht komfortabler Tabellenlage.



Aubstadt II sendet ein Lebenszeichen im Tabellenkeller: Timm Koch traf bereits in der dritten Minute, ehe Maximilian Eckstein (82.) alles klar machte. Die Gäste aus Schwebenried/Schwemmelsbach fanden offensiv kaum statt und bleiben mit 34 Punkten nur knapp über dem Strich. Aubstadt (31 Punkte) verkürzt den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf zwei Zähler.



Ein schneller Treffer von Ionut Badea (11.) reichte Vatan Spor zum Auswärtssieg in Hain. Der Rumäne wurde zwar in der Nachspielzeit noch des Feldes verwiesen (92.), doch da stand der Dreier bereits fest. Vatan Spor (55 Punkte) bleibt damit Dritter, während Aufsteiger DJK Hain (43) den Anschluss an die Top fünf etwas verliert.