Landesliga Nordwest: »Dann ist auch gegen den Spitzenreiter was drin«

Der TSV Abtswind hat mit dem klaren 5:0-Erfolg in Bad Kissingen seine Titelambitionen eindrucksvoll untermauert und steht weiterhin an der Tabellenspitze der Landesliga Nordwest. Gegner am Freitagabend ist der TSV Mönchröden, der nach dem 2:0-Heimsieg gegen Vatan Spor Aschaffenburg als Tabellenvierter ebenfalls in der Erfolgsspur ist.

„Wir erwarten mit Mönchröden wieder einen richtig guten Gegner. Man muss sagen, das spricht auch für die Qualität der Liga, dass es ein breites Teilnehmerfeld an Qualitätsmannschaften gibt“, betont Abtswinds Co-Trainer Sven Wenzel. Die 1:2-Niederlage in Bamberg sei gut verarbeitet worden: „Das war einfach ein unglückliches Spiel für uns. Aber es hat uns auch wieder gezeigt, wo wir noch Luft nach oben haben. Daran haben wir gearbeitet – und das hat zuletzt auch funktioniert.“

Personell muss der Spitzenreiter jedoch improvisieren. Neben den verletzten Langzeitausfällen steht der Abgang von Steffen Barthel fest, der den Verein nach Gelchsheim verlassen hat. Neu dabei ist dafür der zuletzt vereinslose Jannis Vierneisel.



Mönchrödens Trainer Achim Engel blickt der Partie mit Vorfreude entgegen: „Dass wir jetzt nach acht Spielen 14 Punkte haben, ist für uns natürlich sehr gut. Wir wollten unbedingt besser starten als die letzten zwei Jahre – das haben wir geschafft.“ Trotz der starken Tabellenposition wolle man aber nicht abheben: „Das ist nur eine Randnotiz, unser Ziel bleibt, so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.“