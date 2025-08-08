Kann Bamberg den ungeschlagenen Spitzenreiter aus Abtswind ärgern? – Foto: Andreas Roith

Landesliga Nordwest: »Da sind wir ganz, ganz weit entfernt« Don Bosco mit zwei Siegen in Folge +++ Freitagabend-Flutlichtspiel verspricht Spannung

Mit vier Siegen aus vier Spielen reist Tabellenführer TSV Abtswind selbstbewusst zur DJK Don Bosco Bamberg. Doch die Oberfranken haben nach einem holprigen Start zuletzt die Kurve bekommen – und setzen auf Heimstärke.

Topspiel unter Flutlicht: Am Freitagabend empfängt die DJK Don Bosco Bamberg den aktuellen Spitzenreiter der Landesliga Nordwest, den TSV Abtswind. Beide Teams kommen mit Rückenwind – während die Hausherren mit zwei Siegen gegen Lichtenfels und Hain in die Spur gefunden haben, thronen die Gäste nach einem späten 3:2-Erfolg in Lichtenfels ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Heute, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg TSV Abtswind TSV Abtswind 19:00 PUSH