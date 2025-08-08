Landesliga Nordwest: »Da sind wir ganz, ganz weit entfernt«

Mit vier Siegen aus vier Spielen reist Tabellenführer TSV Abtswind selbstbewusst zur DJK Don Bosco Bamberg. Doch die Oberfranken haben nach einem holprigen Start zuletzt die Kurve bekommen – und setzen auf Heimstärke.
Topspiel unter Flutlicht: Am Freitagabend empfängt die DJK Don Bosco Bamberg den aktuellen Spitzenreiter der Landesliga Nordwest, den TSV Abtswind. Beide Teams kommen mit Rückenwind – während die Hausherren mit zwei Siegen gegen Lichtenfels und Hain in die Spur gefunden haben, thronen die Gäste nach einem späten 3:2-Erfolg in Lichtenfels ungeschlagen an der Tabellenspitze.
„Jetzt kommt der Tabellenführer. Wir wollen das Spiel genauso angehen wie alle anderen – unser Spiel durchdrücken“, sagt DJK-Coach Carsten Nüßlein.
Seine Mannschaft habe „einen klassischen Fehlstart hingelegt“, nun aber „die Kurve gekriegt“. Auch wenn das Spiel gegen Abtswind unter besonderen Vorzeichen steht, bleibt der Plan klar: „Der Gegner interessiert uns eigentlich kaum. Nur kleine Anpassungen. Freitagabendspiele in Wildensorg sind immer was anderes. Da sind immer alle geil drauf.“
Abtswinds Co-Trainer Sven Wenzel tritt trotz des makellosen Saisonstarts auf die Euphoriebremse: „Von standesgemäß zu sprechen, ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit entfernt.“ Die Mannschaft befinde sich in einem Findungsprozess, zwölf neue Spieler seien im Sommer gekommen. Umso mehr freue man sich, dass die Ergebnisse bislang stimmen: „Aber wir wissen schon auch, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt.“
Das Spiel in Bamberg schätzt Wenzel realistisch ein: „Demnach jetzt mit Bamberg ist es auf jeden Fall ein Topspiel. Don Bosco hat sich vor der Saison klar positioniert, dass sie aufsteigen wollen. Für uns hängen die daher Trauben hoch.“ Dennoch sei man nicht chancenlos: „Wenn wir als Team funktionieren, alles dagegen setzen, dann haben wir auch in Bamberg eine Chance.“
Personell muss Abtswind auf Adrian Dußler und Osama Alawami verzichten, Don Bosco bangt noch um Linus Nüßlein und Julian Brückner. Zudem hat Felix Müller den Verein kurzfristig verlassen.
Die Voraussetzungen für ein intensives und offenes Duell sind also gegeben. Anstoß ist am Freitag um 18:30 Uhr auf dem Sportgelände in Wildensorg.
Alle Spiele des 5. Spieltags: