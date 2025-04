Landesliga Nordwest: Coburg will gegen Dampfach "klare Reaktion"

Tabellenführer FC Coburg empfängt am 31. Spieltag der Landesliga Nordwest den Tabellen-16. DJK Dampfach. Nach der 1:3-Niederlage in Leider fordert Trainer Carl-Philipp Schiebel eine klare Reaktion seiner Mannschaft.

Der FC Coburg steht nach der überraschenden 1:3-Niederlage beim TuS Leider unter Zugzwang. Im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte DJK Dampfach soll am Samstag Wiedergutmachung betrieben und die Tabellenführung verteidigt werden.

„Wir wollen eine Reaktion auf die Niederlage zeigen“, kündigt Coburgs Trainer Carl-Philipp Schiebel vor dem Duell mit dem Tabellen-16. an. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Niederlage kassierte der Spitzenreiter in Aschaffenburg einen empfindlichen Dämpfer. „Das Spiel in Aschaffenburg war ein komischer Tag für uns. Wir hatten es komischerweise super einfach, uns an den 16er zu spielen, aber ab da ging an diesem Tag überhaupt nichts für uns. Da gilt es, wieder in unsere Abläufe zu kommen und ein bisschen unkomplizierter zu spielen“, erklärt Schiebel.