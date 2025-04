Landesliga Nordwest: Coburg strauchelt, 8 Tore in Haibach

Der FC Coburg hat im Aufstiegskampf eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Beim TuS 1893 Aschaffenburg-Leider unterlag der Spitzenreiter mit 1:3. Philipp Zschirpe brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (43.), der eingewechselte Liam Trasoruk erhöhte in der Schlussphase (80.). Zschirpe legte per Foulelfmeter nach (87.), ehe Leonard Späth in der Nachspielzeit (90.+1) den Ehrentreffer für Coburg markierte. Kurz zuvor sah Coburgs Cristian Fischer die Rote Karte (89.). Trotz der Pleite bleibt Coburg mit 74 Punkten an der Tabellenspitze.