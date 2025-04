Die "Gallier" aus Großbardorf (re.) feierten ultraspät noch den Siegtreffer – Foto: Michael Horling

Landesliga Nordwest: Coburg siegt spät, Remis und rot in Dampfach Schwebenried trotzt Hain, Großbardorf und Cobrug siegen spät – Vatan Spor überrollt Schammelsdorf Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest FC Coburg Großbardorf DJK Bamberg Vatan Spor + 14 weitere

28. Spieltag der Landesliga Nordwest: Coburg hält Abstand auf Frammersbach, Im Tabellenkeller wirds durch Dampfachs Unentschieden nochmal enger.



Die DJK Don Bosco Bamberg untermauert ihre Ambitionen auf die Top Drei mit einem klaren 4:0-Erfolg über den 1. FC Lichtenfels. Früh stellte ein unglückliches Eigentor von Lukas Dietz (14.) die Weichen, ehe Kaiser (45.+4) sowie Doppeltorschütze Luis Nüßlein (60., 89.) die Überlegenheit der Gastgeber untermauerten. Mit nun 51 Punkten bleibt Don Bosco auf Rang vier in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Für die Gäste aus Lichtenfels wird die Lage am Tabellenende hingegen prekärer – sie verharren mit 27 Zählern auf dem Relegationsrang.



Mit einem furiosen Offensivfeuerwerk hat sich der SV Vatan Spor Aschaffenburg eindrucksvoll den dritten Tabellenplatz gefestigt. Beim 6:1 gegen Aufsteiger Schammelsdorf glänzte Oktay Sevim mit drei Treffern (5., 51., 61.), unterstützt von zwei späten Toren Eren Uyaniks. Ein Eigentor von Johannes Lang (7.) rundete das Schlamassel für die Gäste ab. Während Vatan Spor mit 52 Punkten weiter am Spitzdenduo dranbleibt, bleibt Schammelsdorf als Tabellen-16r. mit 25 Punkten tief im Abstiegssumpf.



Im Duell zweier Tabellennachbarn trennten sich der 1. FC Fuchsstadt und der TSV Mönchröden mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Lukas Pflaum brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, Dominik Halbig glich kurz vor der Pause per Strafstoß aus (45.+4). Nach einer Gelb-Roten Karte für Fuchsstadts Markus Mjalov (82.) blieben weitere Treffer aus. Beide Teams stehen nun punktgleich mit 34 Zählern auf den Rängen zehn und elf – in sicherem, aber keinesfalls sorgenfreiem Terrain.



Trotz starker Moral blieb der DJK Dampfach beim 2:2 gegen den SV Alemannia Haibach erneut ein Dreier verwehrt. Haibachs Jan Bartunek traf doppelt (18., 85.), doch Adrian Hatcher (36.) und Simon Roppelt (68.) hielten Dampfach im Spiel. Nach einer Roten Karte gegen Marlon Fritschi (76.) war für die Gäste sogar mehr drin, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Haibach (30 Punkte) hält als 13. leichten Abstand zur Gefahrenzone, während Dampfach (24 Punkte) weiter tief im Tabellenkeller steckt.



Der TSV Großbardorf bewies einmal mehr seine Heimstärke und drehte die Partie gegen FT Schweinfurt in der Nachspielzeit. Nach Rückstand durch Bäuerlein (28.) sorgte Aldijawi mit einem Schlenzer für den Ausgleich (60.), ehe Joker Simon Götz in Minute 90+2 zum umjubelten 2:1-Sieg traf. Großbardorf schiebt sich mit nun 43 Punkten auf Rang sieben, Schweinfurt (36) bleibt im Tabellenmittelfeld, muss aber den Blick nach unten richten.



TuS 1893 Aschaffenburg-Leider ließ im Heimspiel gegen Schlusslicht TuS Röllbach nichts anbrennen und siegte souverän mit 3:0. Philipp Eckstein (12.), Joker Philipp Zschirpe (76.) und Jannis Bußmann (80.) trafen für die überlegenen Hausherren. Mit 44 Punkten festigt der TuS seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Röllbach hingegen bleibt mit 22 Zählern am Tabellenende und braucht dringend Punkte, um den direkten Abstieg noch abzuwenden.



In einem echten Schlagabtausch behielt TuS Frammersbach gegen TSV Aubstadt II mit 4:2 die Oberhand. Zwei Mal lag der Tabellenzweite zurück, doch Kapitän Patrick Amrhein (45.+2, 90.+4) und Doppeltorschütze Tim Zachrau (69., 85.) drehten die Partie fulminant. Mit 65 Punkten wahrt Frammersbach den Sechs-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Coburg. Aubstadt II (28 Punkte) bleibt auf Rang 14 und steckt weiter tief im Abstiegskampf.



Einen wichtigen Heimsieg feierte die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach beim 3:2 gegen Aufsteiger DJK Hain. Yannick Deibl per Elfmeter (17.), Justin Ziegler (43.) und Kevin Neubauer (52.) trafen für die Gastgeber, Mike Kirchner konnte für Hain in der Nachspielzeit nur noch verkürzen. Die DJK klettert mit 34 Punkten auf Platz zehn, während Hain mit 43 Zählern als Sechster leicht an Boden verliert. Die Partie wurde durch eine Gelb-Rote Karte gegen Louis Braun (80.) zusätzlich hitzig.



Der FC Coburg bleibt das Maß der Dinge in der Landesliga Nordwest. Trotz Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Tranziska (45.) drehte der Spitzenreiter beim ASV Rimpar ein 0:1 in einen 2:1-Sieg. Civelek glich per Foulelfmeter aus (66.), ehe Innenverteidiger Adrian Guhling in der 85. Minute zum Matchwinner avancierte. Coburg steht bei beeindruckenden 71 Punkten und steuert weiter klar auf den direkten Wiederaufstieg zu. Rimpar (32 Punkte) rutscht auf Platz zwölf ab und muss nach unten schauen.