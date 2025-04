Landesliga Nordwest am Mittwoch: "Das sind immer coole Spiele"

Wenn die TuS Leider am 32. Spieltag der Landesliga Nordwest die DJK Hain empfängt, treffen zwei befreit aufspielende Teams aufeinander, die längst ihre Saisonziele erreicht haben – doch kampflos will keiner die Punkte herschenken.

Aschaffenburg – Nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim TSV Schammelsdorf hat TuS Leider seinen Platz im oberen Tabellendrittel gefestigt. Als Fünfter mit 51 Punkten geht die Mannschaft von Steffen Bolze nun mit Rückenwind in das Heimspiel gegen Aufsteiger DJK Hain. Die Gäste reisen mit einem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Fuchsstadt im Gepäck an und zeigen sich ebenfalls gelöst und spielfreudig.

„Wir sind natürlich mit dem fünften Tabellenplatz aktuell hoch zufrieden. Das ist ja die zweite Saison in der Landesliga, nachdem wir letztes Jahr den Umweg Relegation mit eigentlich guten 40 Punkten und einem positiven Torverlust nehmen mussten“, sagt Steffen Bolze. In der laufenden Runde sei es gelungen, „sich in der Liga zu etablieren“ und sich als Mannschaft weiterzuentwickeln. Sein Ziel sei klar: „Platz fünf verteidigen – das wäre für uns eine Riesensache.“