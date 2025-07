Landesliga Nordwest: Abtswind siegt spät – Hain fegt Rimpar vom Platz

Aufsteiger TSV Eisingen bot dem Absteiger aus Abtswind einen heißen Tanz, doch in der Nachspielzeit entschied Adrian Dußler eine Partie, die mehrfach zu kippen drohte. Hannes Glas (20.) und Fabio Volderauer (78.) hatten die Hausherren zweimal in Führung gebracht, doch Abtswind glich jeweils durch Marcello Operskalski (33.) und Sven Wenzel (80.) aus. In Minute 90+4 bewahrte Dußler die Gäste vor dem ersten Punktverlust. Abtswind bleibt damit Tabellenführer – doch der Auftritt in Eisingen offenbarte erstmals Risse.



Nach dem 8:0 zum Auftakt musste Großbardorf beim Absteiger TSV Karlburg einen Rückschlag hinnehmen. Zwar brachte Jannik Göller die Gäste früh in Führung (13.), doch ein Doppelpack von Sebastian Fries (37., 53.) drehte die Partie. Cornelius Hock (76.) sorgte für den Endstand. Karlburg holt damit die ersten Punkte und springt ins Tabellenmittelfeld, während Großbardorf nach starkem Auftakt auf Rang sechs abrutscht.



Dank eines Doppelpacks von Johan Brahimi setzte sich Frammersbach mit 2:1 gegen weiterhin punktlose Bamberger durch. Brahimi traf früh zur Führung (12.), ehe Patrick Görtler für Don Bosco ausglich (34.). In der 78. Minute stellte Brahimi den Endstand her. Frammersbach sortiert sich mit drei Punkten im gesicherten Mittelfeld ein. Für die DJK Don Bosco Bamberg bleibt nur der Blick auf Platz 16.



Vatan Spor Aschaffenburg verpasste gegen den 1. FC Lichtenfels den zweiten Saisonsieg durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit. Oktay Sevim hatte früh zur Führung getroffen (7.), doch Lukasz Jankowiak rettete den Gästen in Minute 90+2 das Remis. Lichtenfels belegt mit einem Punkt den 15. Tabellenrang, während Vatan Spor sich mit vier Punkten in der oberen Hälfte hält.



Ein Blitzstart durch Luca Gelzleichter (4.) reichte Haibach nicht zum Punktgewinn. Der Aufsteiger aus Bad Kissingen drehte das Spiel noch vor der Pause: Louis Höchemer (29.) und Cedric Bäßler per Foulelfmeter (43.) sorgten für die Entscheidung. In einer hitzigen Schlussphase sah Bäßler noch Gelb-Rot (90.). Der FC 06 Bad Kissingen klettert mit vier Punkten auf Rang fünf, Haibach bleibt als Schlusslicht weiter punktlos.



Im Duell zwischen Schwebenried/Schwemmelsbach und Mönchröden fielen die Tore binnen weniger Minuten: Sebastian Lehmann traf in der 38. für die Gastgeber, Lukas Köhn glich drei Minuten später aus (41.). Beide Teams hatten in der Folge Gelegenheiten, der Lucky Punch blieb jedoch aus. Mönchröden hält sich ungeschlagen auf Rang drei, Schwebenried wartet weiter auf den ersten Sieg, rangiert aber immerhin auf Platz zwölf.



Im hitzig geführten Duell in Dampfach sicherte sich der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider trotz zweier Platzverweise den zweiten Saisonsieg. Arwed Kellner traf in Minute 36 zum goldenen Tor. Nach Gelb-Rot gegen Mike Kirchner (40.) spielte der TuS lange in Unterzahl – auch Dampfach schwächte sich mit einem Platzverweis (Kevin Moser, 83.), ehe Luis Brunn in der Nachspielzeit ebenfalls vom Platz flog (93.). Der TuS bleibt als Zweiter punktgleich mit Abtswind, während Dampfach weiter auf dem vorletzten Rang steht.



Mit einem 5:0-Heimerfolg setzte die DJK Hain ein Ausrufezeichen gegen den ASV Rimpar. Fünf verschiedene Torschützen – Laub (8.), Botzem (20.), Hofestädt (34.), Braun (67.) und Barudi (90.+6) – sorgten für klare Verhältnisse. Hain springt mit drei Punkten ins Mittelfeld, während Rimpar nach zwei Spielen mit einem Sieg und einer deutlichen Niederlage auf Rang elf zurückfällt.