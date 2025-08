Landesliga Nordwest: Abtswind marschiert - Abbruch in Eisingen

Die DJK Dampfach (in rot) erkämpfte sich am Wochenende einen deutlichen 4:0 Sieg gegen die TuS Frammersbach – Foto: Ryan Evans

Der 4. Spieltag der Landesliga Nordwest bot Spannung bis zur letzten Minute: Abtswind siegt spät in Lichtenfels, Dampfach und Schweinfurt feiern klare Heimsiege – und der TSV Karlburg fällt nach der dritten Niederlage in dieser Saison weiter zurück. Die Partie zwischen Eisingen und Bad Kissingen musste witterungsbedingt abgebrochen werden.

Karlburg rutscht weiter ab – Fuchsstadt überrascht auswärts

Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim TSV Karlburg hat der 1. FC Fuchsstadt seine ersten drei Punkte der Saison eingefahren und damit den Favoriten weiter in die Krise gestürzt. Markus Mjalov brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, Sebastian Bartel erhöhte nach der Pause per Kopf (53.). Karlburg bleibt mit nur einem Sieg aus vier Spielen auf Rang 16 stecken, während Fuchsstadt (Platz 12) nun etwas durchatmen kann.

FT Schweinfurt mit wichtigem Heimsieg gegen Leider

Im Duell zweier ambitionierter Teams setzte sich FT Schweinfurt mit 3:1 gegen TuS Aschaffenburg-Leider durch und fügte dem bis dato ungeschlagenen Tabellendritten die erste Saisonniederlage zu. Früh sorgten Heusinger (8.) und Walton (30.) für eine 2:0-Führung, bevor Philipp verkürzen konnte (35.). In der Schlussphase machte Frey mit dem 3:1 alles klar (80.). Schweinfurt springt damit auf Platz 11, der TuS bleibt mit 9 Punkten Dritter.

Haibach kämpft sich ins Mittelfeld zurück

Alemannia Haibach hat beim 2:1-Heimsieg gegen den TSV Mönchröden wichtige Zähler gesammelt und zieht nach Punkten mit dem Gegner gleich. Schäfer (9.) und Gelzleichter (21.) stellten früh die Weichen auf Sieg, der Anschlusstreffer durch Köhn (38.) brachte den Gastgeber jedoch nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis. Haibach steht nun auf Rang 8, Mönchröden ist Vierter.

Dampfach mit Kantersieg gegen Frammersbach

Einen Befreiungsschlag landete die DJK Dampfach mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen TuS Frammersbach. Hatcher schnürte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack (7., 30.), Albascha (47.) und Gonnert (58.) sorgten für klare Verhältnisse. Mit nun sechs Punkten klettert Dampfach auf Rang 6, während Frammersbach (Platz 14) den Anschluss ans Mittelfeld verpasst und nach der Vize-Meisterschaft der vergangenen Saison weiter unten festhängt.

Don Bosco setzt sich in Hain knapp durch

In einer umkämpften Partie setzte sich DJK Don Bosco Bamberg knapp mit 1:0 bei der DJK Hain durch. Das Tor des Tages erzielte Routinier Patrick Görtler nach 20 Minuten. Zwar musste Don Bosco nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jonas Pfeiffer (83.) in Unterzahl zu Ende spielen, doch Hain konnte daraus kein Kapital schlagen. Don Bosco klettert auf Rang 7, Hain fällt auf Platz 10 zurück.

Großbardorf dreht Rückstand gegen Vatan Spor

Der TSV Großbardorf bleibt mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Vatan Spor Aschaffenburg in der Spitzengruppe der Liga. Zwar ging der Gast früh durch Sevim in Führung (14.), doch Hau (35.) und Göller (56.) drehten die Partie zugunsten des TSV. Mit neun Punkten belegt Großbardorf weiterhin Rang 2, Vatan Spor steckt auf Platz 13 fest.

Last-Minute-Sieg für Abtswind – Lichtenfels wartet weiter auf den ersten Dreier

Der TSV Abtswind hat seine perfekte Bilanz gewahrt – und das auf dramatische Weise. Beim 3:2-Auswärtssieg in Lichtenfels drehte der Tabellenführer einen Rückstand (Mattausch, 31.) durch Körger (78.) und Enzmann (83.). Zwar konnte Wige per Elfmeter ausgleichen (85.), doch Dußler schockte die Gastgeber in der Nachspielzeit (90.+1). Abtswind bleibt mit vier Siegen souverän an der Tabellenspitze, Lichtenfels ist weiterhin Schlusslicht.