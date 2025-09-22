Der FC 06 Bad Kissingen konnte gegen den viertplatzierten TuS Aschaffenburg-Leider einen Punkt ergattern – Foto: Julien Christ/Scheuring

Landesliga Nordwest: 1:1 im Topspiel und sieben Tore in Fuchsstadt Spitzenreiter siegt souverän +++ Haibach trotzt Bamberg +++ Fuchsstadt mit Torfestival Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Der 12. Spieltag der Landesliga Nordwest hatte es in sich: Besonders spektakulär verlief das 4:3 des 1. FC Fuchsstadt gegen den TSV Mönchröden, bei dem die Hausherren trotz dreier Gegentore am Ende jubeln durften. Ebenso turbulent war das 3:3 zwischen dem TSV Eisingen und der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach, in dem die Gäste nach einem 0:3-Rückstand noch zurückkamen. An der Spitze marschiert der TSV Abtswind nach dem 2:0 gegen Frammersbach weiter vorneweg, während Großbardorf mit dem 3:1 über Rimpar der erste Verfolger bleibt.

Der 1. FC Lichtenfels hat im Heimspiel gegen die DJK Hain drei wichtige Punkte eingefahren. Daniel Blinzler brachte die Gastgeber nach 38 Minuten in Führung, ehe Leon Holzheid kurz vor dem Schlusspfiff für die Entscheidung sorgte. Die Gäste schwächten sich selbst, nachdem Marlon Eicker in der 77. Minute die Rote Karte sah. Lichtenfels verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller, während Hain weiter unter dem Strich bleibt.

Ein packendes Duell sahen die wenigen Zuschauer zwischen Vatan Spor Aschaffenburg und der DJK Dampfach. Ege Noyan und Oktay Sevim brachten die Gastgeber komfortabel mit 2:0 in Front. Doch die Freude währte nur kurz: Innerhalb von zwölf Minuten glichen die Gäste durch Christopher Gonnert und Dominik Reiser aus. Am Ende mussten sich beide Teams mit einem Punkt begnügen – für Vatan Spor bereits das fünfte Remis, für Dampfach ein wichtiger Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Ein denkwürdiges Aufeinandertreffen lieferten sich der TSV Eisingen und die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach. Die Hausherren führten nach nicht einmal einer halben Stunde durch die Treffer von Lukas Götz, Hannes Glas und Constantin Schmitt scheinbar sicher mit 3:0. Doch die DJK kämpfte sich zurück ins Spiel: Daniel Reuß verkürzte direkt nach der Pause, ehe Firas Mahmoud mit einem Doppelpack in der Schlussviertelstunde noch den Ausgleich herstellte. Zwei Platzverweise – Gelb-Rot für Eisingens Glas und Rot für Schwebenrieds Luca Böhm in der Nachspielzeit – unterstrichen die hitzige Atmosphäre.

Torlos endete das Duell zwischen Aufsteiger Bad Kissingen und dem ambitionierten TuS Leider. Beide Mannschaften hielten die Partie lange offen, ohne jedoch zwingend genug vor dem gegnerischen Tor zu agieren. Bad Kissingen sammelte damit einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf, während Leider nun vier Punkte auf Platz zwei fehlen.

Der TSV Karlburg und die FT Schweinfurt trennten sich in einer abwechslungsreichen Partie 2:2. Zunächst brachte Dominik Popp die Gäste in Führung, doch Karlburgs Sebastian Fries drehte mit einem Doppelpack die Begegnung. Tyrell Walton stellte in der 70. Minute jedoch den verdienten Ausgleich für die Freien Turner her. Karlburg bleibt damit im oberen Mittelfeld etabliert, Schweinfurt dagegen tritt weiter auf der Stelle.

Spannung bot auch das Aufeinandertreffen zwischen Haibach und Don Bosco Bamberg. Nach der torlosen ersten Hälfte brachte Fabian Trunk die Gäste in der 50. Minute in Führung. Doch Gianluca Schäfer glich nur 20 Minuten später für die Alemannia aus. Während Bamberg als Tabellendritter den Kontakt zur Spitze hält, bestätigte Haibach mit dem Remis seine Rolle als hartnäckiger Verfolger im oberen Tabellendrittel.

Der TSV Großbardorf unterstrich seine Heimstärke gegen den ASV Rimpar. Julius Landeck und Jannik Göller trafen bereits vor der Pause, ehe der eingewechselte Jimmy Mangold nachlegte. Rimpar konnte durch Mamadou Bah nur noch verkürzen. Damit bleibt Großbardorf erster Verfolger von Spitzenreiter Abtswind, während Rimpar am Tabellenende festhängt.

Tabellenführer TSV Abtswind feierte gegen den TuS Frammersbach den nächsten souveränen Heimsieg. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Tizian Hümmer die Gastgeber in Führung, ehe Levin Körger in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Abtswind bleibt damit klarer Spitzenreiter und hat vier Punkte Vorsprung auf Großbardorf.