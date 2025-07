Landesliga Nordost: "Zufrieden, dass wir in der Liga angekommen sind"

Der TSV Windeck 1861 Burgebrach ist mit einem 4:3-Erfolg gegen Mitaufsteiger FC Vorwärts Röslau in die neue Saison der Landesliga Nordost gestartet. In einer abwechslungsreichen Partie vor 516 Zuschauern im Steigerwaldstadion überzeugten die Hausherren vor allem in der ersten Halbzeit – und retteten am Ende mit einem späten Treffer von Spielertrainer Marcel Kutzelmann die ersten drei Punkte ins Ziel.

Der Auftakt hätte kaum besser verlaufen können: Bereits in der 3. Minute traf Robin Bätz zur frühen Führung, Nico Plätzer legte nach zwölf Minuten das 2:0 nach. Röslau zeigte sich allerdings unbeeindruckt und verkürzte durch Lukas Lichtblau (19.). Noch vor der Pause erhöhte Bätz erneut (41.), ehe Korbinian Lang (45.+1) mit einem abgefälschten Schuss zum 3:2 verkürzte.