Landesliga Nordost: »Wollen den nächsten Heimdreier holen«

Zuletzt verspielte Weißenburg bei der SG Quelle Fürth eine 2:0-Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen. „Jetzt bei der Quelle haben wir ein 2:0 hergegeben nach 60 Minuten, aber auch dadurch ein bisschen bedingt, dass man Mittwoch ja auch schon ein Spiel hat“, erklärte Trainer Marco Fabritius mit Blick auf die hohe Belastung in der Anfangsphase. Dennoch ist der Coach mit dem Saisonstart insgesamt zufrieden: „Von daher gehe ich mit vier Punkten voll mit. Super gewesen auch von der Leistung und der Entwicklung her von den Jungs.“

Am Freitagabend kommt es in Weißenburg zum Aufeinandertreffen zweier Teams, deren Saisonstart unterschiedlicher kaum hätte verlaufen können. Während der TSV 1860 Weißenburg mit vier Punkten aus drei Spielen auf einem soliden neunten Rang liegt, wartet der TSV Nürnberg-Buch weiter auf den ersten Sieg und steht mit lediglich einem Punkt aus drei Partien auf dem 16. Platz.

Der TSV Buch kam am letzten Spieltag ebenfalls zu einem 2:2-Unentschieden – gegen den SV Unterreichenbach reichte es trotz zweifachen Rückstands immerhin zu einem Punktgewinn. Cameron Crooks sorgte mit seinem späten Treffer in der 86. Minute für den Ausgleich. Dennoch fällt das Zwischenfazit von Trainer Normann Wagner ernüchternd aus: „Mit einem Punkt aus drei Spielen sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir haben es uns natürlich anders vorgestellt, obwohl das Auftaktprogramm schon eine gewisse Stärke hatte.“

In Weißenburg will die Wagner-Elf nun den Bock umstoßen. Der Trainer zeigt sich kämpferisch: „Am Freitag in Weißenburg - natürlich ein Spiel, das wir wieder gewinnen wollen. Wir wollen das Spiel so angehen, dass wir wissen, was auf uns zukommt, aber dass wir auch unsere Stärken gezielt einzusetzen, um die nötigen drei Punkte einzufahren.“

Personell kann Wagner nahezu aus dem Vollen schöpfen, nur die Langzeitverletzten stehen weiter nicht zur Verfügung.

Weißenburg will vor heimischem Publikum weiter punkten und den positiven Trend bestätigen – Buch hingegen steht bereits früh in der Saison unter Zugzwang.

Der komplette vierte Spieltag in der Landesliga Nordost:

Heute, 18:30 Uhr FC Vorwärts Röslau Röslau SC 04 Schwabach SC Schwabach 18:30 PUSH

Morgen, 17:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SV Buckenhofen Buckenhofen 17:00 PUSH