Landesliga Nordost: »Wird ein richtiges Brett, was wir bohren müssen«

Die SpVgg Jahn Forchheim stürmt mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den SV Unterreichenbach. Während der Tabellenzweite zuletzt in Bruck ein 5:0-Statement setzte, plagen den SVU große Personalprobleme.
Die SpVgg Jahn Forchheim geht mit Rückenwind in das Heimspiel am 9. Spieltag der Landesliga Nordost. Mit dem 5:0-Erfolg beim FSV Erlangen-Bruck untermauerte die Mannschaft von Trainer René Ebert zuletzt ihre Offensivpower. Fabian Männlein (2), Patrick Hoffmann, Fabian Hofmann und Nico Geyer sorgten für die Tore in einer einseitigen Partie. Mit nun 19 Punkten ist Forchheim erster Verfolger von Spitzenreiter Eintracht Münchberg.
Trainer René Ebert ordnet die Entwicklung ein: „Ich glaub schon, dass wir uns in den letzten Wochen in einen Rausch gespielt haben. Aber ich bin jetzt doch erst seit acht Wochen da und es gibt noch einige Anpassungen bzw. viel Fläche zu bearbeiten.“ An der grundsätzlichen Spielidee seines Teams will Ebert jedoch festhalten und geht auch auf die kommende Aufgabe gegen den SVU ein: „An unserer Grundausrichtung wird sich aber nicht viel verändern. Unterreichenbach wird sehr defensiv spielen. Einfach wird es daher sicher nicht, sie haben auch erst zwei Spiele verloren.“
Entscheidend werde die Stabilität in der Defensive sein, betont der Coach: „Deshalb wird es auf eine gute Restverteidigung ankommen. Und wenn wir alles in die Waagschale werfen, werden wir auch in Unterreichenbach punkten.“
Ganz andere Vorzeichen herrschen beim SV Unterreichenbach. Die Scherbel-Elf musste sich am vergangenen Wochenende vor heimischer Kulisse dem Aufsteiger TSC Neuendettelsau mit 0:1 geschlagen geben. Trotz Überzahl ab der 80. Minute fehlte es am Punch, auch weil Gäste-Torwart Simon Einzinger mehrfach glänzend reagierte. Unterreichenbach rangiert mit neun Punkten derzeit auf Platz 14, hat aber nur zwei Niederlagen auf dem Konto.
Co-Trainer Tobias Maus spricht offen über die Ausgangslage: „Ich glaube, das wird für uns eine riesige Aufgabe. Forchheim ist bisher daheim eine Macht. Die Offensive trifft und trifft und trifft, auch das 5:0 gegen Erlangen-Bruck war ein Ausrufezeichen. Durch Urlaub und Krankheit fehlen uns leider weiterhin sehr, sehr viele Spieler. Zudem haben wir etliche angeschlagene Spieler, werden aber trotzdem eine erste Elf aufs Tableau schicken, die Forchheim Paroli bieten können und versuchen, dort natürlich was mitzunehmen.“
Das zeigt sich mit Blick auf die Verletzten-/Urlaubsliste deutlich. Folgende Spieler fehlen den Mittelfranken beim kommenden Duell:
Lorenz Gomolka, Philipp Ludwig, Jonas Brechtelsbauer, Benjamin Schlicker, Junes Achour, Christian Rauchfuß, Lukas Pöperny, Nicolas Gurgu, Aras Boz, Stefan Brechtelsbauer, Mischa Zolotverkh, Jonas Ziermann.
Der Co-Trainer weiß um die Schwere der Aufgabe: „Klar ist, dass wir uns nicht komplett einigeln werden und versuchen natürlich unsere Chancen zu nutzen, auch wenn das natürlich ein richtiges Brett wird, was wir hier bohren müssen. Wir müssen unbedingt Standardsituationen vermeiden, müssen unbedingt einfache Torschüsse vermeiden und müssen uns immer wieder gegenseitig als Team helfen. Und wenn uns das gelingt, können wir durchaus in Forchheim punkten.“
Während Forchheim mit (beinahe) voller Kapelle antreten kann, fährt Unterreichenbach stark ersatzgeschwächt zum Tabellenzweiten. Für die Ebert-Elf geht es darum, den Druck auf Spitzenreiter Münchberg hochzuhalten – für den SVU darum, sich trotz Personalnot teuer zu verkaufen.
