Jubelt die SpVgg Jahn Forchheim auch im Duell gegen den SV Unterreichenbach? – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Landesliga Nordost: »Wird ein richtiges Brett, was wir bohren müssen« Jahn will Siegesserie ausbauen +++ SVU reist mit Personalsorgen an

Die SpVgg Jahn Forchheim stürmt mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den SV Unterreichenbach. Während der Tabellenzweite zuletzt in Bruck ein 5:0-Statement setzte, plagen den SVU große Personalprobleme.

Die SpVgg Jahn Forchheim geht mit Rückenwind in das Heimspiel am 9. Spieltag der Landesliga Nordost. Mit dem 5:0-Erfolg beim FSV Erlangen-Bruck untermauerte die Mannschaft von Trainer René Ebert zuletzt ihre Offensivpower. Fabian Männlein (2), Patrick Hoffmann, Fabian Hofmann und Nico Geyer sorgten für die Tore in einer einseitigen Partie. Mit nun 19 Punkten ist Forchheim erster Verfolger von Spitzenreiter Eintracht Münchberg. Trainer René Ebert ordnet die Entwicklung ein: „Ich glaub schon, dass wir uns in den letzten Wochen in einen Rausch gespielt haben. Aber ich bin jetzt doch erst seit acht Wochen da und es gibt noch einige Anpassungen bzw. viel Fläche zu bearbeiten.“ An der grundsätzlichen Spielidee seines Teams will Ebert jedoch festhalten und geht auch auf die kommende Aufgabe gegen den SVU ein: „An unserer Grundausrichtung wird sich aber nicht viel verändern. Unterreichenbach wird sehr defensiv spielen. Einfach wird es daher sicher nicht, sie haben auch erst zwei Spiele verloren.“

Entscheidend werde die Stabilität in der Defensive sein, betont der Coach: „Deshalb wird es auf eine gute Restverteidigung ankommen. Und wenn wir alles in die Waagschale werfen, werden wir auch in Unterreichenbach punkten.“