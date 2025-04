Landesliga Nordost: Wer hier patzt, verliert mehr als nur drei Punkte

Das Hinspiel im Oktober gewann Buckenhofen mit 3:1 – überraschend deutlich, wenn man den Spielverlauf betrachtet. „Das Hinspiel war schon ziemlich einseitig, obwohl wir gewonnen haben“, erinnert sich SVB-Coach Lucas Eisgrub. „Wir hatten eine der wenigen Male in der Saison einfach eine sehr gute Chancenverwertung.“

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Dass es diesmal enger zugehen dürfte, liegt auch am Formhoch der Gäste: Stadeln gewann zuletzt mit 3:2 gegen Schwabach und zeigte dabei eine bärenstarke erste Stunde. „Hochverdient meiner Meinung nach“, sagte Trainer Manfred Dedaj. „Wir waren einfach in allen Belangen besser. Taktisch, spielerisch, Mentalitätsmonster am Spieltag.“