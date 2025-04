Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung nach dem Patzer von Buckenhofen: der SC Großschwarzenlohe – Foto: Wolfgang Zink

Landesliga Nordost: Weißenburger Doppel-Rot – Kellerduell ohne Sieger Großschwarzenlohe festigt Platz eins +++ Trogen feiert Achtungserfolg in Buckenhofen +++

Am 28. Spieltag der Landesliga Nordost bleiben die Topteams auf Kurs. Im Tabellenkeller wird es noch enger.

Die SpVgg Jahn Forchheim zeigte sich beim 3:1-Auswärtssieg in Nürnberg-Buch effizient und bissig. Patrick Hoffmann brachte die Gäste nach 55 Minuten in Führung, Gabriel Jessen glich per Foulelfmeter postwendend aus. Doch Forchheim blieb stabil: Fuhrmann (78.) und Hofmann (90.+4) machten den Deckel drauf. Der TSV bleibt bei 43 Punkten auf Rang acht, Forchheim schiebt sich mit nun 41 Zählern auf Platz neun heran.

Turbulent ging es in der ersten Halbzeit zu: Weißenburg verlor innerhalb von Sekunden Spielertrainer Sebastian Schulik und Yannis Herger mit glatt rot – doch Mitterteich konnte aus der doppelten Überzahl kein Kapital schlagen. Das torlose Remis hilft beiden nur bedingt: Weißenburg (34 Punkte) bleibt Zehnter, Mitterteich (32) folgt dicht dahinter auf Rang elf.

Mit Toren von Leon Siefert (16.) und Maximilian Höhenberger (89.) blieb der FSV Stadeln auch im siebten Heimspiel in Serie ungeschlagen. Die Mannschaft von Manfred Dedaj verteidigt mit 51 Punkten Rang drei. Der SVU rutscht nach der 15. Saisonniederlage auf Rang 15 ab und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Der Baiersdorfer SV überraschte beim FSV Erlangen-Bruck mit großem Einsatz und ging durch Tim Basener kurz vor der Pause in Führung. Sasa Visnjic egalisierte in der 63. Minute, doch Bruck schaffte den Sieg nicht mehr. Mit 47 Punkten ist Erlangen-Bruck Sechster, Baiersdorf bleibt auf dem vorletzten Platz (22 Punkte), holt aber moralisch wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Ein Treffer von Philipp Schwarz in der 35. Minute reichte dem Tabellenführer zum Arbeitssieg in Schwaig. Der SC bleibt mit 57 Punkten an der Spitze, während Schwaig (24 Punkte) auf Platz 16. weiter tief im Tabellenkeller hängt.

Trotz dem frühen 0:1 (Angermeier, 21.) zeigte der Aufsteiger eine starke Moral. Kevin Woleman (33., 58.) und Niklas Rückel (53.) drehten die Partie und festigt damit mit 44 Punkten Rang sieben. Quelle Fürth bleibt bei 28 Punkten auf Platz 14 und steckt weiter auf einem Abstiegsrelegationsplatz fest fest.

Alexander Wastl brachte Lauterhofen in Führung, doch Kevin Meyer glich in der Nachspielzeit per Strafstoß aus (90.+1). Schwabach verpasst so den Sprung auf Rang drei, bleibt mit 50 Punkten Vierter. Lauterhofen (31 Punkte) hält sich auf Platz zwölf. Michael Geitner sah in der hitzigen Schlussphase noch Gelb-Rot.

Der Letzte überrascht! Mit einer disziplinierten Vorstellung ringt der 1. FC Trogen dem Tabellenzweiten Buckenhofen ein 0:0 ab. Während Trogen (16 Punkte) ein kleines Lebenszeichen sendet, verpasst Buckenhofen mit nun 55 Punkten die Chance, Großschwarzenlohe an der Spitze zu überholen.