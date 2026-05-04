Landesliga Nordost-Vorsprung schmilzt, Landesliga Mitte praktisch raus

Aktuell auf dem Schleudersitz: der TSV Nürnberg-Buch, der's aber als aktuell bayernweit bester Landesliga-15. an den beiden Schlussspieltagen in der eigenen Hand hat! – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

In den beiden Bayernligen ist bereits alles klar: Der Bayernliga Nord-16. zieht in die Abstiegsrelegation ein, der Bayernliga Süd-16. steigt als punktschwächerer direkt ab. In den fünf Landesligen gibt es aber für den punktbesten Tabellen-15. noch eine direkte Chance auf den Klassenerhalt. "Nur" vier der fünf Teams müssen in die Abstiegsrelegation. FuPa rechnet euch den aktuellen Stand vor.

In der Landesliga-Relegation treffen die 15 Bezirksliga-Vize-Meister diesmal auf nur 9 aktuelle Landesligisten. Die 24 Releganten ermitteln in sechs regionalen Vierergruppen - zwei K.o.-Runden mit Hin- und Rückspielen - sechs Landesliga-Teilnehmer 2026/27. Daher erwischt es in der Landesliga deutlich weniger Teams als sonst üblich. Statt auf die Landesliga-14. blicken wir diesmal also auf Rang 15. Und der punktbessere alle Landesliga-15. wird zudem von der Abstiegsrelegation befreit. Drei Wochen vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

Landesliga Nordost (nach 32 von 34 Spieltagen)12. TSV Burgebrach 39 Punkte13. TSC Neuendettelsau 36 Punkte14. SV Gutenstetten-Steinachgrund 35 Punkte-------------15. TSV Nürnberg-Buch 35 Punkte16. TSV Weißenburg 34 PunkteLandesliga Nordwest (nach 32 von 34 Spieltagen)12. TSV Mönchröden 38 Punkte13. DJK Hain 34 Punkte14. FC Bad Kissingen 34 Punkte-------------15. 1. FC Lichtenfels 33 Punkte16. DJK Dampfach 32 Punkte-------------Landesliga Südost (nach 32 von 34 Spieltagen)12. FC Unterföhring 36 Punkte13. Chiemgau Traunstein 35 Punkte (31 Spiele)14. FC Wacker München 34 Punkte-------------15. SV Dornach 31 Punkte16. TSV Eintracht Karlsfeld 28 Punkte-------------17. 1. FC Garmisch-Partenkirchen 28 Punkte







Landesliga Südwest (nach 32 von 34 Spieltagen)

12. FC Kempten 33 Punkte

13. SV Cosmos Aystetten 33 Punkte

14. FC Memmingen II 32 Punkte

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15. SG Niedersonthofen/Martinszell 31 Punkte

16. FC Ehekirchen 31 Punkte

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17. TSV Hollenbach 27 Punkte







Landesliga Mitte (nach 32 von 34 Spieltagen)

14. FC Tegernheim 32 Punkte

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15. SV Etzenricht 30 Punkte

















Nur der punktbeste Tabellen-15. entgeht der Abstiegsrelegation! Dabei geht es im Quervergleich aller fünf bayerischen Landesligen extrem eng zu. Aktuell in Führung liegt die Landesliga Nordost, und damit der TSV Nürnberg-Buch. Es bleibt aber wohl spannend bis zum letzten Spieltag! Denn auch die Landesligen Nordwest, Südost und Südwest sind noch in Schlagdistanz. Auf dem letzten Rang befindet sich die Landesliga Mitte, die bereits zwei Spieltage vor Schluss so gut wie aus dem Rennen ist.