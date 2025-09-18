Landesliga Nordost: »Versuchen diesen Auswärtsfluch zu brechen«

Am 12. Spieltag der Landesliga Nordost treffen der TSV Nürnberg-Buch und der 1. SC Feucht im direkten Kellerduell aufeinander. Während die Gastgeber trotz eines starken Auftritts in Münchberg erneut nur ein Remis verbuchen konnten, schöpften die Feuchter nach dem 2:2 gegen die SG Quelle Fürth neue Zuversicht. Beide Teams stehen unter Druck, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren.

Am Freitagabend steht für den TSV Nürnberg-Buch und den 1. SC Feucht ein richtungsweisendes Kellerduell in der Landesliga Nordost auf dem Programm. Während Buch nach elf Partien noch immer auf den ersten Dreier der Saison wartet und mit fünf Punkten auf Rang 16 rangiert, hält Feucht nach dem 2:2 gegen die SG Quelle Fürth bei elf Zählern und belegt Platz 14. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um sich im Tabellenkeller zu behaupten.

Der TSV Buch zeigte am vergangenen Wochenende beim Tabellenführer FC Eintracht Münchberg eine kämpferisch starke Leistung. Durch den verwandelten Foulelfmeter von Gabriel Jessen sicherten sich die Wagner-Schützlinge beim 1:1 zumindest einen Punkt. Trainer Normann Wagner ordnet ein: „Natürlich sind fünf Punkte nach elf Spielen viel zu wenig. Die Gründe hierfür sind vielreichend, von massiven Verletzungen bis hin zum fehlenden Spielglück“. Wagner will dies aber nicht als Ausreden gelten lassen und erklärt weiter: "Schlussendlich müssen wir aber als Team weiter zusammenwachsen, was wir die letzten Wochen auch gemacht haben. Daher werden wir auch sicherlich bald den ersten Sieg feiern können.“