Landesliga Nordost: Titelrennen bleibt spannend, Schwaig rutscht ab

Absteiger Feucht steht nach dem 2:1 Erfolg, zuhause gegen Schwaig nun über dem "Strich". – Foto: Wolfgang Zink

Buckenhofen und Stadeln bleiben dran – Feucht jubelt spät, Trogen verspielt Zwei-Tore-Führung

Mit einem abgeklärten 2:0-Heimerfolg gegen den SV Mitterteich festigte der SC 04 Schwabach Rang vier in der Tabelle. Kevin Meyer brachte die Gastgeber in Führung (31.), Mergim Bajrami sorgte mit seinem Treffer in der 77. Minute für die Entscheidung. Die Elf von Trainer Christopher Hofbauer dominierte über weite Strecken und ließ kaum nennenswerte Chancen der Gäste zu. Mitterteich verpasste es, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, bleibt mit 32 Punkten auf Rang elf.

Ein Doppelpack von Timo Kräftner (41., 52.) bescherte dem SC Großschwarzenlohe einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Gutenstetten. Trotz des Anschlusstreffers von Niklas Rückel (66.) geriet der 17. Saisonsieg des Spitzenreiters nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Die Gastgeber zeigten erneut eine reife Vorstellung und bewahrten ihre Stabilität in der Defensive. Gutenstetten bleibt trotz engagierter Leistung mit 44 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

In einem umkämpften Kellerduell besiegte der 1. SC Feucht den SV Schwaig b. Nürnberg mit 2:1. Cedric Drewanz verwandelte früh einen Foulelfmeter (12.), Christoph Weber glich spät aus (83.), ehe Sadri Pacolli in der Nachspielzeit (90.+3) zum Sieg traf. Die Partie war von vielen Zweikämpfen geprägt, Feucht spielte nach einer Gelb-Roten Karte ab der 81. Minute in Unterzahl. Mit dem späten Erfolg verschafft sich Feucht (32 Punkte) etwas Luft, während Schwaig (24 Punkte) weiter abrutscht.

Dank eines Treffers von Maximilian Pierer von Esch (34.) feierte der Baiersdorfer SV einen überraschenden 1:0-Erfolg gegen den favorisierten ASV Weisendorf. In einer hitzigen Schlussphase sah Weisendorfs Keeper Felix Schütz in der Nachspielzeit die Rote Karte. Die Hausherren überzeugten mit Einsatz und taktischer Disziplin und blieben erstmals seit sechs Spielen ohne Gegentor. Weisendorf lässt im Anschluss an die Spitzengruppe dadurch federn.

Nach einem 0:2-Rückstand durch Treffer von Okraffka (5.) und Wülfert (48.) drehte Patrick Hoffmann mit einem lupenreinen Hattrick (50., 53., 55.) die Partie für die SpVgg Jahn Forchheim. Der Angreifer stellte seine Kaltschnäuzigkeit eindrucksvoll unter Beweis und avancierte zum Matchwinner. Trogen war in der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft, verlor aber nach dem Ausgleich völlig den Faden. Forchheim bleibt mit 44 Punkten in der oberen Tabellenhälfte, Trogen bleibt mit 16 Zählern abgeschlagen Letzter.

Mit einem knappen 1:0-Auswärtserfolg in Weißenburg hält der FSV Stadeln Anschluss an die Aufstiegsränge. Matchwinner war Salim Ahmed, der in der 49. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Weißenburg bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich, scheiterte jedoch mehrfach am gut aufgelegten Köstler im Gästetor. Stadeln bleibt mit nun 54 Punkten Dritter, Weißenburg (34 Punkte) auf Rang zehn.

Matthias Winterhalter avancierte mit einem Doppelpack (14., 72.) zum Matchwinner beim verdienten 3:1-Auswärtssieg des TSV Buch bei Quelle Fürth. Zwischenzeitlich erhöhte Stefan Fleischmann auf 2:0, ehe ihm kurz vor Schluss ein Eigentor unterlief (88.). Quelle fand über weite Strecken keine Mittel gegen die kompakte Bucher Defensive. Die Fürther stecken mit 31 Punkten im Tabellenkeller, Buch bleibt mit 46 Zählern auf Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte.

Tobias Freimuth sicherte dem SV Buckenhofen mit seinem Treffer in der 78. Minute einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen den SV Lauterhofen. In der Schlussphase dezimierten sich die Gäste mit zwei Gelb-Roten Karten selbst (91., 93.). Buckenhofen überzeugte mit einer disziplinierten Vorstellung und bleibt mit 58 Punkten ärgster Verfolger von Großschwarzenlohe. Lauterhofen (31 Punkte) verbleibt dennoch auf einem Nichtabstiegsplatz.