Der FSV Stadeln sicherte sich mit dem Sieg gegen Mitterteich den 2. Platz der Landesliga Nordost – Foto: Sportfoto Zink

Landesliga Nordost: Stadeln sichert Ticket für Bayernliga-Relegation Großschwarzenlohe wird Meister +++ Stadeln geht in die Bayernliga-Relegation +++ Lauterhofen hält die Klasse direkt Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost SC Feucht J. Forchheim SC Schwabach Stadeln + 14 weitere

Der letzte Spieltag der Landesliga Nordost bot Dramatik bis zum Schluss: Großschwarzenlohe krönt sich mit einem Schützenfest zum Meister, Stadeln zieht nach einem klaren Heimsieg in die Relegation ein – und im Tabellenkeller sichern sich gleich drei Teams mit knappen Vorsprüngen das Überleben.

Vor 610 Zuschauern sicherte sich der FSV Stadeln mit einem klaren 3:0-Heimsieg über den SV Mitterteich den zweiten Tabellenplatz und damit das Ticket zur Bayernliga-Relegation. Die Partie wurde in der 38. und 39. Minute entschieden: Leon Siefert traf binnen einer Minute doppelt und stellte damit früh die Weichen. Mitterteich fand offensiv kaum statt und verlor nach der Roten Karte für Jona Jackwert (78.) auch noch die personelle Balance. In der Schlussminute sorgte der eingewechselte Maximilian Hirschmann für den 3:0-Endstand. Mitterteich beendet die Saison auf Rang 15 und muss in die Abstiegsrelegation.

Ein Blitzstart der Gäste entschied das Spiel früh: Alexander Wastl verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter, Andreas Wastl legte in der 32. nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Alexander Wastl (74.) auf 3:0, ehe Nicolas Wolf nur eine Minute später noch Ergebniskosmetik betrieb. Lauterhofen zeigte sich in einer kampfbetonten Partie effizient und nervenstark, während Erlangen-Bruck defensiv zu fahrig agierte. Trotz der Niederlage bleibt Bruck Vierter, Lauterhofen rettet sich mit Platz 13 knapp vor der Relegation.

Mit einem 1:0-Heimsieg verabschiedet sich der ASV Weisendorf in die Sommerpause und beendet die Saison auf einem starken sechsten Platz. Das goldene Tor erzielte Innenverteidiger Tobias Geyer in der 79. Minute nach einer Standardsituation. Trogen hielt lange dagegen, doch offensiv blieb der bereits als Absteiger feststehende Aufsteiger erneut zu harmlos. Der 1. FC Trogen schließt seine Landesliga-Saison mit nur fünf Siegen ab – und einer bitteren Bilanz von 99 Gegentoren.

Die Gäste aus Buckenhofen sicherten sich mit einem frühen Doppelschlag die letzten drei Punkte der Saison. Tobias Lösel brachte den SVB in der 28. Minute in Führung, vier Minuten später erhöhte Lukas Schmittschmitt auf 2:0. Schwaig, das zur Pause reagierte und durchwechselte, kam kaum zu zwingenden Chancen und blieb auch im 34. Spiel ohne defensive Stabilität. Buckenhofen beendet die Saison punktgleich mit Stadeln auf Rang drei – muss sich aber wegen der schlechteren Tordifferenz mit dem Verpassen der Relegation abfinden. Für Schwaig ist die Spielzeit mit Platz 17 und dem sicheren Abstieg beendet.

Ein Offensivfeuerwerk des Aufsteigers: Giancarlo Ramirez traf in der 34. Minute gleich doppelt, ehe Schwabach durch Raffael Kobrowski noch einmal herankam (59.). Doch die Gastgeber antworteten postwendend: Finn Körger (64.), Tim Fierus (69.) und Niklas Rückel (73.) machten binnen weniger Minuten alles klar. Schwabach kassierte eine deutliche Niederlage, konnte aber Platz fünf verteidigen. Der SV Gutenstetten schließt die Saison als Neunter ab – eine starke Leistung für den Liganeuling.

In einem ausgeglichenen Duell drehten die Gastgeber spät die Partie: Weißenburg war in der 12. Minute durch Jonas Ochsenkiel in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel glich Patrick Fuchs per Foulelfmeter aus (53.). In der Nachspielzeit sorgte Cameron Crooks mit dem 2:1 für den umjubelten Heimsieg. Philipp Meier sah in der 78. Minute Gelb-Rot und schwächte die Gäste in der Schlussphase entscheidend. Nürnberg-Buch beendet die Saison auf Rang sieben, Weißenburg landet mit 41 Punkten auf Platz elf – punktgleich mit zwei weiteren Teams, aber gerettet.

Trotz zweier Platzverweise zeigte die SG Quelle Fürth zum Saisonabschluss eine bemerkenswerte Leistung. Kay Ramthun und Marvin Schimm brachten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung, ehe Christian Haag auf 3:0 erhöhte (37.). Noch vor der Pause sah Torwart Mikail Kandemir nach einem Foulspiel die Rote Karte, Unterreichenbach verkürzte durch Lukas Pöperny (45.). In Unterzahl verteidigte die SGQ leidenschaftlich und erzielte in der Nachspielzeit durch Dennis Reinholz sogar noch das 4:1 – trotz einer weiteren Ampelkarte für Matthew Livingstone (90.). Für Unterreichenbach geht es mit Platz 14 in die Relegation, Quelle sichert sich Rang zwölf.

Der frischgebackene Meister feierte mit einem 6:0-Sieg über Baiersdorf den perfekten Abschluss. Nico Wessner eröffnete in der 21. Minute, Mika Schmidt erhöhte per Strafstoß (33.). In der zweiten Halbzeit wirbelte Großschwarzenlohe weiter: Timo Kräftner (67., 90.), Florian Nißlein (76.) und Mika Ulrich (82.) schraubten das Ergebnis auf ein halbes Dutzend. Baiersdorf fand defensiv kein Mittel und muss als 16. in die Relegation. Großschwarzenlohe beendet die Saison mit beeindruckenden 80 Punkten und einem Torverhältnis von 80:23 – eine absolute Spitzenleistung.