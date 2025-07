Landesliga Nordost: SC 04 siegt, Aufsteiger mit gemischten Gefühlen

Der ASV Weisendorf begann die neue Saison mit einem souveränen Auswärtssieg. Tobias Geyer traf früh nach einem Ballgewinn zum 0:1 (16.), in der Nachspielzeit sorgte Yanníck Beuschel nach Konter für den Endstand (90.+2). Die Gastgeber aus Lauterhofen waren über weite Strecken bemüht, fanden aber offensiv keine Mittel. Weisendorf klettert mit dem Auftakterfolg auf Platz 5, während Lauterhofen als 17. in die neue Spielzeit startet.

Der SC Feucht zeigte sich in starker Frühform und sicherte sich dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung den ersten Saisonsieg. Jannik Kiebler traf kurz nach der Pause (50.), der eingewechselte Florian Dietz entschied die Partie mit dem 2:0 (82.). Forchheim blieb über 90 Minuten ohne klare Torchance und belegt Rang 16. Feucht setzt sich auf Tabellenplatz 4.

Der Aufsteiger SpVgg Mögeldorf 2000 feierte einen spektakulären Einstand. Trotz Rückstand durch Stefan Fleischmann (45.+3) und einem starken TSV Nürnberg-Buch konterten die Gäste eiskalt in der Schlussphase: Andre Lunz (79.), Julian Feeder (90.+6) und Luca Vitalini (90.+8) sorgten spät für die Wende. Zwei Platzverweise gegen die Bucher (Wartenfelser, Copier) trugen zur Niederlage bei. Mögeldorf rangiert nach dem furiosen Auswärtssieg auf Platz 3, Buch steht auf Rang 14.

Mit einem rasanten Doppelschlag binnen zwei Minuten glich der SV Buckenhofen einen 0:2-Rückstand noch aus. Zunächst hatten Joshua Kurz (37.) und Lukas Pöperny (41.) die Gäste aus Unterreichenbach in Front gebracht. Doch Julian Friedhelm (49.) und Muiz Alli (51.) sorgten schnell für den Ausgleich. Beide Teams teilen sich nach dem Auftaktpunkt Rang 8.



Favorit Schwabach ließ zum Auftakt nichts anbrennen. Kevin Meyer (41.), Jonas Winkler (45.+2) und Can Dedeoglu (86.) erzielten die Tore gegen einen TSC Neuendettelsau, der ab der 32. Minute nach Rot gegen Simon Zenker in Unterzahl agierte. Schwabach übernimmt dank des besten Torverhältnisses die Tabellenführung, Aufsteiger Neuendettelsau muss sich als Schlusslicht zunächst in der Liga zurechtfinden.