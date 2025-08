Der FC Vorwärts Röslau musste am vergangenen Wochenende eine ordentliche 2:6 Niederlage hinnehmen. – Foto: Niklas vom Ende

Landesliga Nordost: Röslau und Lauterhofen kassieren halbes Dutzend Ammerthal bleibt vorn +++ Weißenburg jubelt im Topspiel +++ Röslau und Lauterhofen weiter punktlos

4. Spieltag in der Landesliga Nordost: Ammerthal baut seine makellose Serie aus. Weißenburg siegt dank Amidou, Schwabach schießt sich in einen Rausch – und Forchheim dominiert Lauterhofen nach Belieben. Im Tabellenkeller wird die Luft für Röslau und Lauterhofen dünner, oben bleibt es hinter dem Spitzenreiter eng.



Amidou schnürt Dreierpack – Weißenburg zittert sich zum Sieg

Weißenburg erwischte einen Traumstart durch einen Doppelpack von Anoirdin Amidou. Nach dem Ausgleich durch Wartenfelser schien das Spiel zu kippen, ehe Amidou erneut zuschlug.

Schwabach überrollt Röslau – Herger & Co. treffen nach Belieben

Mit vier Toren in der ersten Stunde ließ Schwabach dem Aufsteiger keine Chance. Röslau konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Für Röslau war es die vierte Niederlage im vierten Spiel – weiterhin Tabellenvorletzter.

Feucht schlägt spät zurück – Mögeldorf verschenkt Führung

Zweimal ging der Aufsteiger Mögeldorf in Führung, doch Feucht hatte jeweils die passende Antwort parat. In der Schlussphase traf Kiebler zum gerechten Ausgleich.

Beide Teams stehen nach vier Spieltagen bei sieben Punkten und halten Anschluss zur Spitzengruppe.

Spitzenspiel ohne Sieger – Nyary und Köhler treffen früh

Erlangen-Bruck ging durch Nyary früh in Führung, doch Münchbergs Lukas Köhler glich nach der Pause aus. In der Schlussphase konnten beide Teams keinen entscheidenden Impuls mehr setzen.

Münchberg bleibt mit zehn Punkten ärgster Verfolger von Spitzenreiter Ammerthal.

Erlangen-Bruck hält mit sieben Zählern den Anschluss an die Top Fünf.



Forchheim zerlegt Lauterhofen – Rzonsa glänzt mit Dreierpack

Die Gastgeber stellten bereits zur Pause die Weichen auf Sieg und ließen auch im zweiten Durchgang nicht locker. Lauterhofens Ehrentreffer kam zu spät.

Mit dem Kantersieg schiebt sich Jahn Forchheim auf Rang drei.

TSC eiskalt – Aufsteiger zerlegt Gutenstetten auswärts

Früh in Rückstand, ein Eigentor nach der Pause und ein Doppelschlag kurz vor Schluss – Gutenstetten fand nie ins Spiel. Der TSC zeigte sich in der Offensive kaltschnäuzig und effizient.

Neuendettelsau klettert auf Rang fünf und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze.

Ammerthal bleibt makellos – Pirner und Gömmel treffen

Ammerthal legte früh vor, baute die Führung aus und ließ sich auch vom späten Anschlusstreffer nicht mehr aus der Ruhe bringen. Zwei späte Platzverweise auf beiden Seiten trübten die Schlussphase.

Der Absteiger ist nach vier Spieltagen mit vier Siegen alleiniger Tabellenführer.

Kurz trifft doppelt – Burgebrach nach Platzverweis chancenlos

Ein früher Elfmeter brachte die Führung, danach hatte Unterreichenbach die Partie unter Kontrolle. Nach einer Notbremse und Platzverweis gegen Burgebrach war die Entscheidung schnell besiegelt.

Unterreichenbach bleibt ungeschlagen und verbessert sich auf Rang elf.

Spätes Eigentor kostet Sieg – Quelle rettet einen Punkt

Weisendorf war dem Dreier durch Geyers Treffer nahe, doch ein Eigentor von Nico Gröger brachte die Gäste zurück. Beide Teams versuchten es bis zuletzt, ohne Erfolg.

Quelle bleibt mit sechs Punkten im stabilen Mittelfeld.

Weisendorf verpasst trotz Führung den zweiten Saisonsieg und steckt weiter im unteren Drittel fest.