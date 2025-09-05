Landesliga Nordost: »Natürlich wollen wir weiter punkten«

Die SG Quelle Fürth kommt nach dem 2:1-Sieg in Windeck mit Rückenwind.
Tabellenführer FC Eintracht Münchberg will trotz verletzungsbedingter Ausfälle seine Serie fortsetzen.
Die Hausherren setzen auf Heimstärke und effiziente Chancenverwertung, Münchberg auf Erfahrung und Top-Torjäger.
Beide Teams sind noch ungeschlagen, ändert sich das am Samstag?
SG Quelle Fürth hat nach neun Spieltagen 17 Punkte gesammelt und liegt damit auf Rang fünf der Landesliga Nordost. Beim 2:1-Auswärtserfolg in Windeck zeigte das Team von Trainer Taner Koc seine Stärke: Vor allem Georgios Kakavos glänzte mit beiden Treffern. „Die Jungs machen das wirklich gut. Der Mix zwischen den Jungen und den Alten ist top und es wird immer besser“, lobte Koc seine Mannschaft.
Koc betont auch die Defensive seines Teams: „Das sieht man auch an den Gegentoren, dass wir wirklich sehr kompakt gegen den Ball arbeiten und dann schauen wir, dass wir nach vorne viele Lösungen finden und hoffentlich die Chancenauswertung besser wird.“
Personell kehren mit Aslan Ardahan, Laurin Frantz und Dennis Reinholz drei Spieler zurück. Torwart Nino Seiler weilt hingegen aktuell im Urlaub und weitere vier Akteure fehlen der Quelle im Topspiel.
FC Eintracht Münchberg steht nach neun Spielen mit 25 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze. Beim 3:1-Heimsieg gegen Buckenhofen zeigte das Team von Markus Bächer seine Effizienz: Trotz eines frühen Rückstands drehte der Bayernliga-Absteiger das Spiel und festigte die Tabellenführung. „Nach einem letztlich verdienten Sieg treffen wir auf die ebenfalls bisher ungeschlagene Quelle Fürth. Natürlich wollen wir weiter punkten und werden auch in diesem Spiel wieder alles in die Waagschale werfen“, so Bächer.
Personell fehlen weiterhin die Langzeitverletzten sowie Sven Hofmann, der sich gegen Buckenhofen eine Bänderverletzung zuzog.
Auf die Frage, wie sich das Team nach den Bayernliga-Absteig direkt wieder in Topform gebracht hat, meint Bächer: „Wir hatten uns in der Bayernliga von Beginn an geschworen, dass wir, egal welche Rückschläge kommen, bis zum Ende zusammenhalten und da durchgehen“.
Das Duell verspricht viel Spannung: Münchberg will die Tabellenführung verteidigen, während Fürth den direkten Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten möchte. Mit Heimvorteil und kompakter Defensive könnte Fürth den Spitzenreiter erstmals in dieser Saison ernsthaft herausfordern.
