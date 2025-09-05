Kapitän Christian Haag und die Quelle Fürth haben am kommenden Spieltag den Spitzenreiter aus Münchberg zu Gast. – Foto: Lars Malkmus

Landesliga Nordost: »Natürlich wollen wir weiter punkten« Quelle Fürth will Heimstärke ausspielen +++ Münchberg die Spitzenposition verteidigen und den Vorsprung ausbauen

Die SG Quelle Fürth kommt nach dem 2:1-Sieg in Windeck mit Rückenwind.

Tabellenführer FC Eintracht Münchberg will trotz verletzungsbedingter Ausfälle seine Serie fortsetzen.

Die Hausherren setzen auf Heimstärke und effiziente Chancenverwertung, Münchberg auf Erfahrung und Top-Torjäger.

Beide Teams sind noch ungeschlagen, ändert sich das am Samstag?

SG Quelle Fürth hat nach neun Spieltagen 17 Punkte gesammelt und liegt damit auf Rang fünf der Landesliga Nordost. Beim 2:1-Auswärtserfolg in Windeck zeigte das Team von Trainer Taner Koc seine Stärke: Vor allem Georgios Kakavos glänzte mit beiden Treffern. „Die Jungs machen das wirklich gut. Der Mix zwischen den Jungen und den Alten ist top und es wird immer besser“, lobte Koc seine Mannschaft.

