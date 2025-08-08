Landesliga Nordost: »Müssen deutlich mehr auf den Platz bringen«

Am fünften Spieltag der Landesliga Nordost trifft der SV Lauterhofen auf den SV Buckenhofen. Die Gastgeber stehen nach vier Niederlagen in Folge unter Zugzwang, während Buckenhofen nach der knappen Pleite gegen Ammerthal zurück in die Erfolgsspur will. Beide Teams plagen Personalsorgen – die Vorzeichen für ein umkämpftes Duell am Kalvarienberg sind gesetzt.
Der SV Lauterhofen steht am Samstag vor einem richtungsweisenden Heimspiel: Mit dem SV Buckenhofen gastiert ein Team am Kalvarienberg, das trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Topfavorit DJK Ammerthal zur erweiterten Spitzengruppe der Liga zählt. Während die Gäste bereits vier Zähler auf dem Konto haben, wartet der SVL weiter auf den ersten Punktgewinn.
Nach dem ernüchternden 1:6 in Forchheim zieht Lauterhofens sportlicher Leiter Bilanz: „Leider konnten wir bisher noch keine Punkte holen. Ich möchte da nicht jammern – vielen Teams geht es ja oft ähnlich – aber wir haben momentan wirklich mit einer heftigen Verletztenmisere zu kämpfen.“ Zuletzt mussten die Oberpfälzer erneut auf mehrere Stammkräfte verzichten, standen mit gleich vier 18-Jährigen in der Startelf. Gegen Forchheim geriet die Elf von Gerd Klaus schon früh in Rückstand, drei Gegentore binnen sieben Minuten direkt vor und nach der Pause besiegelten die Niederlage.
Trotz der schwierigen Lage bleibt man in Lauterhofen kämpferisch: „Wir arbeiten im Training wirklich richtig gut, besonders im Spiel mit Ball machen wir Fortschritte. Aber aktuell leisten wir uns einfach zu viele individuelle Fehler, die auf diesem Niveau bestraft werden“, so der sportliche Leiter. Vor dem Heimspiel gegen Buckenhofen mahnt er: „Wir müssen deutlich mehr auf den Platz bringen als zuletzt in Forchheim. Vor allem in Sachen Körpersprache müssen wir wieder präsenter sein.“
Der Gegner aus Buckenhofen kassierte am vergangenen Wochenende trotz einer engagierten Leistung eine knappe Niederlage bei Tabellenführer Ammerthal. Julian Friedhelm sorgte mit seinem späten Anschlusstreffer für Spannung, zuvor hatten Noah Pirner und Daniel Gömmel für die Hausherren getroffen. Die Partie wurde in der Schlussphase durch zwei Platzverweise emotional – auch Buckenhofens Abbas Jafari sah Rot. Trainer Markus Fischer wollte die Niederlage aber nicht überbewerten: „Das ist einfach auch eine starke Truppe. Daher gilt der volle Fokus nun der Partie in Lauterhofen".
Für das Gastspiel in Lauterhofen hat Fischer eine klare Marschroute: „Deshalb reisen wir nach Lauterhofen, um dort drei Punkte zu holen.“ Allerdings muss auch er weiterhin auf mehrere Spieler verzichten – Verletzungen und Urlaube dezimieren den Kader weiterhin.
Personell angeschlagen, tabellarisch unter Druck – für den SV Lauterhofen wird das Heimspiel gegen Buckenhofen zur Herausforderung mit Signalwirkung. Gelingt die Überraschung, könnten die ersten Punkte auch mental neue Kräfte freisetzen. Buckenhofen hingegen will die Niederlage in Ammerthal schnell abhaken und seinen Anspruch auf die obere Tabellenhälfte untermauern.
