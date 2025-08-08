Darf der SV Lauterhofen am Wochenende zum ersten mal jubeln? – Foto: Wolfgang Zink

Landesliga Nordost: »Müssen deutlich mehr auf den Platz bringen« Noch punktloser SVL empfängt stark gestartete Gäste mit klarer Zielsetzung

Am fünften Spieltag der Landesliga Nordost trifft der SV Lauterhofen auf den SV Buckenhofen. Die Gastgeber stehen nach vier Niederlagen in Folge unter Zugzwang, während Buckenhofen nach der knappen Pleite gegen Ammerthal zurück in die Erfolgsspur will. Beide Teams plagen Personalsorgen – die Vorzeichen für ein umkämpftes Duell am Kalvarienberg sind gesetzt.

Der SV Lauterhofen steht am Samstag vor einem richtungsweisenden Heimspiel: Mit dem SV Buckenhofen gastiert ein Team am Kalvarienberg, das trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Topfavorit DJK Ammerthal zur erweiterten Spitzengruppe der Liga zählt. Während die Gäste bereits vier Zähler auf dem Konto haben, wartet der SVL weiter auf den ersten Punktgewinn. Nach dem ernüchternden 1:6 in Forchheim zieht Lauterhofens sportlicher Leiter Bilanz: „Leider konnten wir bisher noch keine Punkte holen. Ich möchte da nicht jammern – vielen Teams geht es ja oft ähnlich – aber wir haben momentan wirklich mit einer heftigen Verletztenmisere zu kämpfen.“ Zuletzt mussten die Oberpfälzer erneut auf mehrere Stammkräfte verzichten, standen mit gleich vier 18-Jährigen in der Startelf. Gegen Forchheim geriet die Elf von Gerd Klaus schon früh in Rückstand, drei Gegentore binnen sieben Minuten direkt vor und nach der Pause besiegelten die Niederlage.

Heute, 18:30 Uhr SV Lauterhofen Lauterhofen SV Buckenhofen Buckenhofen 18:30 PUSH