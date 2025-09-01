Die Quelle Fürth schließt auf: Mit dem 2:1-Sieg in Burgebrach sichert sich das Team von Trainer Taner Koc Platz 5. – Foto: Lars Malkmus

Landesliga Nordost: Münchberg ungeschlagen - Ammerthal brilliert Forchheim siegt knapp +++ Röslau wartet weiter +++ Quelle setzt Ausrufezeichen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

Am 8. Spieltag der Landesliga Nordost feierten die Spitzenteams Erfolge: Der FC Eintracht Münchberg setzte sich mit 3:1 gegen Buckenhofen durch, Ammerthal gewann mit 4:0 in Feucht, und Jahn Forchheim siegte mit einem knappen 1:0 gegen Unterreichenbach. Die SG Quelle Fürth überraschte mit einem 2:1-Erfolg in Burgebrach, während Lauterhofen beim 3:2 gegen Nürnberg-Buch den ersten Saisonsieg feierte.

Die SG Quelle Fürth setzte sich mit 2:1 beim TSV Windeck 1861 Burgebrach durch und bleibt damit weiterhin ungeschlagen (4 Siege, 5 Remis). Georgios Kakavos erzielte beide Treffer für die Gäste (10., 81.). In der Nachspielzeit konnte Nico Plätzer nur noch verkürzen (90.+3). Fürth steht nun mit 17 Punkten auf Rang fünf. Burgebrach bleibt nach der siebten Niederlage auf Platz 15.

Die DJK Ammerthal ließ dem SC Feucht beim 4:0 Auswärtssieg keine Chance. Michael Janner brachte die Gäste früh in Führung (12.), ehe Marcel Kaiser mit einem Doppelpack (28., 77.) erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Noah Pirner (80.). Während Ammerthal weiter oben mitmischt, steckt Feucht nach der klaren Niederlage im unteren Tabellendrittel fest.

Forchheim feierte einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg. Das Tor des Tages erzielte Patrick Hoffmann in der 69. Minute. Zuvor hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, taten sich jedoch lange schwer. Unterreichenbach kam in der Schlussphase noch einmal auf, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Forchheim bleibt Zweiter hinter Spitzenreiter Münchberg.

Im Duell zwischen Neuendettelsau und Weißenburg gab es keine Tore. Vor 400 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Neuendettelsau bleibt mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während Weißenburg einen Zähler dahinter auf Rang zehn liegt.

Der Tabellenführer bleibt das Maß der Dinge. Zwar brachte Julian Friedhelm die Gäste aus Buckenhofen in Führung (18.), doch Lukas Köhler drehte die Partie mit einem Doppelpack (51., 75.). In der Nachspielzeit setzte Lucas Primus den Schlusspunkt (90.+5). Münchberg bleibt ungeschlagen Erster, Buckenhofen rutscht auf Platz sechs ab.

Torlos endete die Begegnung zwischen Röslau und Mögeldorf. Beide Teams hatten Chancen, doch die Defensivreihen standen sicher. Röslau wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt Tabellenletzter, während Mögeldorf sich mit dem Punkt im oberen Mittelfeld hält.

Eine herbe Niederlage setzte es für den SVG gegen Erlangen-Bruck. Alexander Piller eröffnete (36.), ehe Luca Schindler (64.), Giuliano Nyary (65.) und zweimal Etienne Lamprecht (79., 87.) nachlegten. Bruck zeigte sich äußerst effizient und bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze, während Gutenstetten ins untere Drittel abrutscht.

Alexander Wastl avancierte mit einem Hattrick (14., 51., 61.) zum Matchwinner für Lauterhofen. Zwar kam Buch durch Lukas Wagner (64.) und Petru Nadrag (90.+9) noch einmal heran, doch es reichte nicht mehr zum Punktgewinn. Lauterhofen verlässt mit dem ersten Saisonsieg die rote Laterne, Buch bleibt weiter sieglos auf Platz 17.