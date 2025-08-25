 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
"Des einen Freud, des anderen Leid": Die SpVgg Jahn Forchheim (weiße Trikots, im Hintergrund) freut sich über einen deutlichen 5:0 Sieg, währen der FSV, um Samuel Arles (vorne) einen ordentlichen Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsränge hinnehmen muss.
Landesliga Nordost: Münchberg siegt spät – Forchheim bleibt dran

Topduo setzt sich ab, unten herrscht Abstiegssorgen pur – der 8. Spieltag der Landesliga Nordost

Der FC Eintracht Münchberg bleibt durch ein Tor in der Nachspielzeit in Ammerthal ungeschlagen an der Spitze, Forchheim feiert einen 5:0-Galaauftritt in Erlangen-Bruck. Im Tabellenkeller liefern sich Röslau und Lauterhofen ein hitziges Remis, während Burgebrach und Buch weiter sieglos bleiben.

Fr., 22.08.2025, 18:15 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
1
2
Abpfiff

Weißenburg erwischte den besseren Start und ging durch Philipp Morgenroth (26.) verdient in Führung. Schwabach steigerte sich nach der Pause und drehte die Partie durch David Woleman (60.) und Andreas Herger (78.). Besonders in der zweiten Hälfte überzeugte Schwabach mit mehr Tempo und Präzision, während Weißenburg in der Schlussphase keine zwingenden Chancen mehr herausspielte. 150 Zuschauer sahen eine intensive Partie mit starkem Zweikampfverhalten beider Teams.

Fr., 22.08.2025, 18:15 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
0
1
Abpfiff

Ein früher Treffer von Marcel Schöniger (11.) brachte Unterreichenbach aus dem Konzept. Trotz Überzahl nach Gelb-Rot gegen Jonas Roth (80.) gelang den Hausherren kein Treffer – auch weil Gäste-Keeper Patrick Einzinger mehrfach stark parierte. Unterreichenbach vergab in Halbzeit zwei mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten, während der TSC den knappen Vorsprung clever verteidigte. 600 Zuschauer sorgten für eine hitzige Derby-Atmosphäre.

Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
1
1

Fürth trotzte über eine Stunde Unterzahl (Gelb-Rot Johannes Ramthun, 29.) und ging durch Stefan Seiler (76.) spät in Führung. Armin Sormaz (78.) glich für Buch umgehend aus. Quelle zeigte großen Kampfgeist, während Buch zwar Feldvorteile hatte, aber erst spät belohnt wurde. Ein umkämpftes Match mit viel Einsatz vor 120 Zuschauern.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
3
2
Abpfiff

Mögeldorf dominierte lange, führte durch Andreas Glauber (3., 33.) und Nils Kranich (62.) bereits 3:0. Nach Gelb-Rot gegen Ömer Özdil (78.) kam Gutenstetten durch David Kemenni (86., 90.) noch einmal gefährlich heran. Am Ende zitterte sich der Aufsteiger zu wichtigen drei Punkten. Trainer Peter Bergmüller lobte vor allem die Effizienz seines Teams.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
2
2
Abpfiff

Röslau ging per Elfmeter von Dominik Spirek (45.+7) in Führung. Nach Gelb-Rot für Fabian Meyer (67.) schien alles für die Hausherren zu laufen, doch Lauterhofen drehte die Partie durch Alexander Wastl (71.) und Andreas Wastl (82.). Lukas Hoffmann (79.) glich zwar noch einmal aus, am Ende blieb es beim Remis. Beide Teams beendeten die Partie nach einem Platzverweis von Niklas Krassa (91.) zu zehnt.

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
0
5

Forchheim überrollte Bruck mit einem Offensivfeuerwerk. Fabian Männlein (3., 52.), Fabian Hofmann (32.), Patrick Hofmann (34.) und Jonas Geyer (64.) trafen für die Gäste, die von Beginn an überlegen waren. Für Bruck war es die zweite klare Niederlage in Folge – ein Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. 330 Zuschauer erlebten ein Torfestival der Gäste.

Sa., 23.08.2025, 16:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
1
2
Abpfiff

Tabellenführer Münchberg siegte dank eines Last-Minute-Treffers von Lars Nöske (90.+3). Max Köhler (26.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Henrik Brüggen (50.) glich aus. Ammerthal drückte in der Schlussphase auf den Sieg, wurde aber in der Nachspielzeit eiskalt bestraft. Mit 22 Punkten bleibt Münchberg ungeschlagen an der Spitze.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
2
0
Abpfiff

Buckenhofen überzeugte durch Effektivität: Muiz Alli (23.) und Julian Friedhelm (41.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Burgebrach blieb offensiv zu harmlos und rutscht mit sechs Punkten tiefer in den Tabellenkeller. Buckenhofen hält dagegen Anschluss an die Top-5.

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
2
0
Abpfiff

Weisendorf drehte nach der Pause auf: Arton Selmani (54.) und Veton Rastoder (55.) trafen binnen zwei Minuten. Feucht fand keine Antwort und musste sich in einem chancenarmen Spiel verdient geschlagen geben. Mit dem Sieg verschafft sich Weisendorf etwas Luft im Tabellenmittelfeld.

