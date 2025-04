Landesliga Nordost: Kellerduell in Lauterhofen

Wenn der SV Lauterhofen am Mittwochabend die SG Quelle Fürth am Kalvarienberg empfängt, geht es für beide Mannschaften um weit mehr als drei Punkte. Im engen Tabellenkeller der Landesliga Nordost zählt jedes Spiel, jeder Zweikampf – vor allem gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.

Die positive Nachricht: Viel Zeit zum Hadern bleibt nicht. Schon unter der Woche steht das nächste Kellerduell an – und das Selbstvertrauen ist da. „Wir sind gut vorbereitet und kennen den Gegner“, so die klare Ansage vor dem Duell gegen Quelle Fürth.

Morgen, 18:00 Uhr SV Lauterhofen Lauterhofen SG Quelle Fürth Quelle Fürth 18:00

Quelle Fürth: Führung aus der Hand gegeben

Ganz anders die Gefühlslage bei der SG Quelle Fürth: Beim Gastspiel in Gutenstetten ging man durch Fabian Angermeier früh in Führung, brach dann aber innerhalb von 25 Minuten komplett ein und verlor 1:3. Das Team von Joachim Schwarz wirkt derzeit anfällig – besonders defensiv. Die Fürther stehen mit 28 Punkten auf Rang 14, haben allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. Ein Punktgewinn in Lauterhofen wäre für die Blau-Weißen daher doppelt wertvoll.

Taktische Ausgangslage: Geduld gefragt

Lauterhofen erwartet einen abwartenden Gegner – deutlich anders als zuletzt gegen Schwabach. Beide Teams werden bemüht sein, einfache Fehler zu vermeiden – zumal die Nervosität mit Blick auf die Tabelle spürbar steigen dürfte.

Ein Spiel auf Messers Schneide, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten. Und vielleicht auch ein wenig die Nerven. Denn wie es so oft im Abstiegskampf ist: Wer den Druck besser aushält, wird am Ende jubeln.

Personalien SV Lauterhofen: Fabian Scherer (Knieverletzung), hinzu kommen lediglich die Langzeitverletzten Andi Braun (Schambeinentzündung) und Simon Süß (Kreuzbandriss).