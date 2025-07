Landesliga Nordost: »Hätten wir so erstmal nicht gedacht«

Die Mögeldorfer reisen am Samstag mit breiter Brust in Münchberg an: Einem 3:1 in Buch folgte am zweiten Spieltag ein deutlicher 5:1-Heimerfolg gegen Burgebrach. Trotz einer frühen Gelb-Roten Karte für Kimi Japec dominierte das Team von Manuel Bergmüller das Spiel. Doch die Euphorie wird durch massive Personalsorgen gebremst.



Trainer Bergmüller spricht offen über den Start seines Teams:

„Vorstellen kann man sich ja immer viel, aber dass wir dann tatsächlich mit zwei Siegen starten, hätten wir so erstmal nicht gedacht. Zumal mit Buch ja auch einer der Favoriten gleich mal gewartet hat.“

Dennoch sei man sich der Schwere der kommenden Aufgabe bewusst:

„Uns ist durchaus bewusst, dass die Aufgabe in Münchberg sehr schwer für uns wird. Münchberg ist Bayernliga-Absteiger und hat jetzt keine großen Kaderveränderungen gehabt. Zumindest keine Verschlechterungen – eher ist der Kader noch besser geworden.“