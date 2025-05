Landesliga Nordost: Großschwarzenlohe ist Meister, Stadeln nun zweiter

Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel trennten sich der SV Schwaig und der TSV Weißenburg vor 100 Zuschauern mit 1:1. Robin Skach brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung. Der Ausgleich fiel spät durch einen Handelfmeter, den Tim Koszorus in der 79. Minute verwandelte. Schwaig bleibt mit 25 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Weißenburg (38 Punkte) verschafft sich ein wenig Luft.

Der SV Lauterhofen sicherte sich im direkten Duell um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte beim SV Mitterteich. Ein Eigentor von Filip Berka (24.) und Treffer von Alexander Wastl (45.) und Achim Meyer (52.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Daniel Lauterbach in der 83. Minute noch einmal, doch Michael Geitner setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:4-Endstand. Mitterteich bleibt mit 35 Punkten auf Rang 15, Lauterhofen (37 Punkte) hält Anschluss ans Mittelfeld.

Der Tabellenzweite FSV Stadeln ließ gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Trogen nichts anbrennen. Vor 240 Zuschauern traf Marco Weber dreimal (3., 20., 43./FE), Salim Ahmed (23.) und Leon Siefert (55.) legten nach. Die Gäste kamen lediglich durch Lukas Wülfert (10.) und Timo Jung (85.) zu Ergebniskosmetik. Trogen bleibt bei 16 Punkten und steht zwei Spieltage vor Schluss als erster Absteiger fest. Stadeln festigt Rang zwei mit 63 Punkten.

Im direkten Verfolgerduell um Platz drei setzte sich der FSV Erlangen-Bruck vor 250 Zuschauern gegen den SV Buckenhofen durch. Nikola Milovski brachte die Heimelf in der 17. Minute in Führung, die Henrik Schwinn zwei Minuten später egalisierte. In der zweiten Halbzeit sorgten Samuel Arles (59.) und Anton Gnerlich (80.) für die Entscheidung. Erlangen-Bruck rückt mit nun 60 Punkten bis auf einen Zähler an Buckenhofen (61) heran.

Der TSV Nürnberg-Buch bezwang den Baiersdorfer SV mit 3:2. Mohamed Mboup (13.), Cameron Crooks (33.) und Gabriel Jessen per Foulelfmeter (58.) brachten Buch mit 3:0 in Führung. Baiersdorf kam durch einen späten Doppelpack von Tim Basener (87., 90.+1) zwar noch einmal heran, konnte aber keine Punkte mehr mitnehmen. Die Gäste stehen mit 31 Punkten weiterhin unter dem Strich, Nürnberg-Buch rangiert mit 49 Punkten auf Platz acht.

Ein spätes Tor von Marvin Schimm (86.) entschied das Derby zwischen der SG Quelle Fürth und dem 1. SC Feucht. Vor nur 50 Zuschauern blieb die Partie lange offen, ehe Schimm als Joker traf. Quelle Fürth verbessert sich mit nun 38 Punkten auf Rang zwölf, Feucht verbleibt auf dem zehnten Tabellenplatz (41 Punkte).

Der SV Unterreichenbach feierte einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Gutenstetten. Lukas Frauenknecht eröffnete in der sechsten Minute, Joshua Kurz legte in der 17. nach. Den Schlusspunkt setzte Stefan Brechtelsbauer in der 77. Minute. Unterreichenbach zieht mit 37 Punkten mit Lauterhofen gleich, Gutenstetten bleibt mit 44 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Der ASV Weisendorf drehte im Heimspiel gegen den SC 04 Schwabach nach Rückstand die Partie. Yanníck Beuschel traf doppelt (28., 71.), Manuel Wild steuerte das zwischenzeitliche 2:1 (50.) bei. Jonas Winkler hatte für Schwabach kurz vor der Pause den Ausgleich erzielt (45.). Weisendorf überholt mit nun 51 Punkten die Schwabacher (53) und ist neuer Tabellenfünfter.

Spieltext Groß`lohe - J. Forchheim