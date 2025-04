Landesliga Nordost: Gefährliches Spiel in Mitterteich

Weißenburg mit Rückenwind

Der TSV 1860 Weißenburg steht mit 33 Punkten auf Rang zehn und hat sich mit dem jüngsten Erfolg ein kleines Polster zur Abstiegszone erarbeitet. Beim knappen 2:1 gegen Lauterhofen drehten Alexander Morgenroth und Jonas Ochsenkiel die Partie nach einem Rückstand. Ein Sieg in Mitterteich könnte die Mannschaft von Trainer Mario Swierkot endgültig ins gesicherte Mittelfeld katapultieren.

Mitterteich unter Druck

Für den SV Mitterteich spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zu. Mit 31 Punkten rangiert das Team auf Platz elf und spürt den Atem der Konkurrenz im Nacken. Die Niederlage in Unterreichenbach offenbarte große Schwächen, insbesondere in der Zweikampfführung. Zudem kassierte die Mannschaft von Trainer Frantisek Nedbaly zwei Platzverweise, die personell schmerzen - Leon Döllinger fehlt gesperrt. "Keine Frage, wir hatten uns da wesentlich mehr vorgenommen, sind aber während der gesamten 90 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Unterreichenbach hat uns mit unseren eigenen Waffen geschlagen – sie waren bissiger, galliger und wollten den Sieg einfach mehr als wir", resümiert Teammanager Tobias Eckert.

Mitterteich steht unter Zugzwang, denn die kommenden Wochen haben es in sich. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber jetzt müssen wir gegen Weißenburg versuchen, wieder in die Spur zu kommen. Es wird immer enger im hinteren Tabellendrittel, das heißt, man muss zu Hause punkten, um nicht weiter abzurutschen“, so Eckert weiter. Gerade vor heimischem Publikum will das Team eine Reaktion zeigen: „Es hilft nichts zu lamentieren, sondern jeder muss eine Schippe drauflegen. Wir müssen alles daran setzen, dass die drei Punkte hierbleiben, denn die sind enorm wichtig für uns.“

Personalien SV Mitterteich: Jakub Nedbaly (Meniskusriss), Tobias Müller (gebrochener Zeh), Leon Döllinger (Rotsperre), außerdem stehen noch hinter Zwei, drei Spieler dicke Fragezeichen aufgrund muskulärer Problemen.

