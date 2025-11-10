Der SV Buckenhofen konnte sich gegen den TSV Weißenburg mit 3:0 durchsetzen. – Foto: Wolfgang Zink

Landesliga Nordost: Führungsduo siegt souverän – Lauterhofen jubelt Ammerthal und Münchberg marschieren vorneweg +++ Lauterhofen feiert Befreiungsschlag gegen Neuendettelsau Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

Am 19. Spieltag der Landesliga Nordost setzten sich die Favoriten weitgehend durch: Spitzenreiter Ammerthal und Verfolger Münchberg gewannen souverän, während Lauterhofen im Kellerduell gegen Neuendettelsau wichtige Punkte sammelte. Schwabach überraschte Forchheim deutlich, Unterreichenbach holte drei Zähler bei der Quelle.

Der Tabellenführer DJK Ammerthal untermauerte seine Dominanz in der Liga mit einem souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den ASV Weisendorf. Bereits in der Anfangsphase stellte die Elf von Trainer Tobias Rösl die Weichen auf Sieg. Michael Janner brachte die DJK in der 13. Minute in Führung, ehe Simon Pirner (25.) und Dominik Haller (35.) nachlegten. Weisendorf fand gegen die ballsichere und offensivstarke DJK kaum Zugriff und musste die dritte Niederlage in Serie hinnehmen, während Ammerthal an der Spitze weiter unangefochten bleibt.

Eintracht Münchberg zeigte sich auch im oberfränkischen Duell gegen Röslau in bestechender Form und feierte einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg. Ein Eigentor von Röslau-Verteidiger Felix Schmidt brachte die Hausherren früh auf Kurs (13.), ehe Lukas Köhler (51.) und Marvin Nöske (61., Foulelfmeter) das Ergebnis ausbauten. Münchberg bleibt mit 43 Punkten erster Verfolger der DJK Ammerthal, während Röslau mit nur neun Zählern weiter am Tabellenende rangiert.

Der FSV Erlangen-Bruck sicherte sich beim abstiegsbedrohten TSV Buch drei wichtige Auswärtspunkte. Samuel Arles traf früh zur Führung für die Gäste (11.), ehe Mohamed Mboup kurz vor der Pause den Ausgleich erzielte (41.). In einer umkämpften zweiten Halbzeit nutzte Daniel Lustig in der 77. Minute eine gute Hereingabe zum 2:1-Endstand. Buch konnte trotz engagierter Leistung erneut keinen Heimsieg feiern und bleibt im Tabellenkeller, während Bruck seinen Platz in der Spitzengruppe festigte.

Der SC 04 Schwabach setzte ein deutliches Ausrufezeichen und besiegte die favorisierte SpVgg Jahn Forchheim verdient mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten Jonas Sauerstein (60.), Tim Ruhrseitz (65.) und Yannis Herger (75.) binnen 15 Minuten für die Entscheidung. Schwabach präsentierte sich taktisch diszipliniert und effizient, während Forchheim an diesem Tag kaum offensive Durchschlagskraft entwickelte und auf Rang vier zurückfiel.

Einen Überraschungserfolg landete der SV Unterreichenbach bei der SG Quelle Fürth. Trotz Unterzahl ab der 47. Minute – Joshua Kurz sah Gelb-Rot – verteidigten die Gäste ihren knappen Vorsprung leidenschaftlich. Xaver Distler hatte die Scherbel-Elf in der 39. Minute in Führung gebracht. Auch Fürth beendete die Partie nicht mit elf Mann, nachdem Kay Ramthun in der Nachspielzeit ebenfalls Gelb-Rot sah. Mit diesem Auswärtssieg klettert Unterreichenbach ins sichere Mittelfeld, während die Quelle nach der Heimniederlage etwas an Boden im oberen Tabellendrittel verliert.

Der SV Buckenhofen feierte gegen den TSV 1860 Weißenburg einen verdienten 3:0-Erfolg. Muiz Alli brachte die Gastgeber nach 26 Minuten in Führung, ehe Lukas Schmittschmitt per Strafstoß (69.) und Lucas Eisgrub in der Nachspielzeit (90.+3) alles klar machten. Weißenburg tat sich im Offensivspiel schwer und blieb über weite Strecken harmlos. Buckenhofen festigte mit dem achten Saisonsieg seinen Platz im Tabellenmittelfeld.

Der TSV Windeck Burgebrach konnte im Heimspiel gegen die SpVgg Mögeldorf 2000 wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. Nach dem frühen Rückstand durch Luca Glauber (3.) drehte die Elf von Spielertrainer Bernd Baier die Partie innerhalb von drei Minuten. Marcel Kutzelmann glich in der 53. Minute aus, und Michael Zirkel traf nur kurz darauf (56.) zum 2:1-Endstand. Während Burgebrach den dritten Heimsieg der Saison bejubelte, rutschte Mögeldorf in der Tabelle auf Rang elf ab.

Im Duell zwischen dem 1. SC Feucht und dem SV Gutenstetten-Steinachgrund fielen keine Tore. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Zwar hatte Feucht leichte Feldvorteile, doch Gutenstetten verteidigte diszipliniert und ließ kaum Chancen zu. Mit dem 0:0 bleibt Feucht im gesicherten Tabellenmittelfeld, während die Gäste mit 22 Punkten weiterhin in Reichweite der Konkurrenz um Rang zehn liegen.