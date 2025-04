Landesliga Nordost: Forchheimer-Torgala, Schwabach lässt Federn

Am 30. Spieltag der Landesliga Nordost wurde kräftig durchgemischt: Während die SpVgg Jahn Forchheim mit einem historischen 8:1-Auswärtssieg ein Ausrufezeichen setzte, festigten Großschwarzenlohe und Buckenhofen ihre Topplätze. Im Tabellenkeller schöpfen Baiersdorf und Unterreichenbach neue Hoffnung, während Schwaig und Trogen immer tiefer in den Abgrund rutschen.

Der Aufsteiger SV Gutenstetten-Steinachgrund hatte lange gut mitgehalten, doch am Ende belohnten sich die Gäste aus Feucht für ihre Geduld. Samuel Lexen brachte Feucht kurz vor der Pause in Führung (43.), ehe der eingewechselte Finn Körger per Foulelfmeter (69.) ausglich. Doch die Schlussoffensive der Gäste war zu stark: Erst traf Visar Sokoli (83.), dann legte Sadri Pacolli nach (89.). Feucht wechselte früh und taktisch geschickt: Berkan Wild und Emil Petersson brachten frischen Wind, Cedric Drewanz überzeugte als Antreiber. Gutenstetten (9., 44 Punkte) verliert an Boden, während Feucht (10., 38 Punkte) wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangt.