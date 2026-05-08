Landesliga Nordost: Entscheidung in der 94.! Schwabach schlägt Feucht 33. Spieltag der Landesliga Nordost von Boris Manz · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Zink

Zum Start des 33. Spieltags der Landesliga Nordost schlug Schwabach den 1. SC Feucht. Die Entscheidung fiel erst in der 94. Minute. Der Spieltag auf einen Blick.

Spiel am Freitag: Feucht unterliegt in Schwabach

Der SC 04 Schwabach hat sich nach der 0:1-Pleite im Top-Spiel gegen Münchberg rehabilitiert. Mit 3:1 schlug die Mannschaft von Christopher Hofbauer den 1. SC Feucht. Der Start verlief quasi perfekt: Auf die frühe Führung durch Yannis Herger (14. Minute, Elfmeter) folgte das schnelle 2:0 durch Tobias Zillmann, doch nach der Pause schlug Feucht zurück. Joel Teukam Noumessi erzielte in der 62. Minute den Anschlusstreffer. Es blieb beim 2:1 aus Sicht des Heimteams bis kurz vor Schluss, als Herger mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie machte. Schwabach bleibt trotz des Sieges Tabellenfünfter, Feucht Elfter.